Симоньян прокомментировала призыв пересмотреть лицензию RT в Британии

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Главный редактор Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отреагировала на письмо британского теневого министра культуры Джо Стивенс, которая призвала Ofcom пересмотреть лицензию канала на вещание в Великобритании.

"Нам слили письмо, которое теневой министр культуры, СМИ и спорта Великобритании направила в Ofcom — официальный НЕЗАВИСИМЫЙ медиарегулятор. В нем министр фактически требует лишить нас лицензии на вещание. <…> И что будем делать с бибисирашн?" — написала она в Telegram-канале.

Как сообщал RT, Стивенс попросила исполнительного директора медиарегулятора Ofcom Мелани Доус пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание после того, как британские парламентарии обнародовали доклад о "вмешательстве" России в дела Великобритании. Российский МИД заявил, что в докладе нет никаких доказательств и конкретных фактов.

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, со своей стороны, назвал письмо министра ярким примером двойных стандартов, применяемых к российским СМИ, работающим с зарубежной аудиторией. По его словам, эта политическая подоплека никак не соотносится с принципами свободы слова и СМИ, "декларируемыми британскими политиками на словах".