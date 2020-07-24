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Симоньян прокомментировала призыв пересмотреть лицензию RT в Британии
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отреагировала на письмо британского теневого министра культуры Джо Стивенс, которая призвала Ofcom РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:43
россия
ofcom
телеканал rt
медиавойны
маргарита симоньян
великобритания
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https://ria.ru/20200724/1574851076.html
Не надо изобретать велосипед, надо действовать зеркально: они нас у себя закрыли, надо их у нас тут же закрыть. А на вопли и визг не обращать внимания. Только так можно вправить мозги потерявшим берега англосаксам.
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россия
великобритания
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150763/61/1507636182_0:89:1200:764_1400x0_80_0_0_c88bd4862623a36eac8366796b19ba11.jpg
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РИА Новости
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россия, ofcom, телеканал rt, медиавойны, маргарита симоньян, великобритания

Симоньян прокомментировала призыв пересмотреть лицензию RT в Британии

17:08 24.07.2020 (обновлено: 18:43 24.07.2020)
11411
© Фото : аккаунт alexandra szacka в TwitterРекламный плакат RT в лондонском метро
Рекламный плакат RT в лондонском метро
© Фото : аккаунт alexandra szacka в Twitter
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отреагировала на письмо британского теневого министра культуры Джо Стивенс, которая призвала Ofcom пересмотреть лицензию канала на вещание в Великобритании.

"Нам слили письмо, которое теневой министр культуры, СМИ и спорта Великобритании направила в Ofcom — официальный НЕЗАВИСИМЫЙ медиарегулятор. В нем министр фактически требует лишить нас лицензии на вещание. <…> И что будем делать с бибисирашн?" — написала она в Telegram-канале.

Как сообщал RT, Стивенс попросила исполнительного директора медиарегулятора Ofcom Мелани Доус пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание после того, как британские парламентарии обнародовали доклад о "вмешательстве" России в дела Великобритании. Российский МИД заявил, что в докладе нет никаких доказательств и конкретных фактов.
Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, со своей стороны, назвал письмо министра ярким примером двойных стандартов, применяемых к российским СМИ, работающим с зарубежной аудиторией. По его словам, эта политическая подоплека никак не соотносится с принципами свободы слова и СМИ, "декларируемыми британскими политиками на словах".
Телеканал RT и агентство Sputnik постоянно сталкиваются с притеснениями в Великобритании. Так, летом прошлого года Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов за "серьезные нарушения правил вещания". Ведомство утверждало, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Телеканал заявил, что не согласен с решениями о "недостаточной беспристрастности", и возмутился тем, что Ofcom назначил крупный штраф, не дожидаясь решения суда.
Вид на здание парламента в Лондоне
Вчера, 11:57
В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии
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РоссияOfcomТелеканал RTМедиавойныМаргарита СимоньянВеликобритания
Популярные комментарии
Не надо изобретать велосипед, надо действовать зеркально: они нас у себя закрыли, надо их у нас тут же закрыть. А на вопли и визг не обращать внимания. Только так можно вправить мозги потерявшим берега англосаксам.
24 июля, 17:53
АНДРЕЙ КОННИН
10403012
Демократия однако..,...
24 июля, 17:16
Егор Панкратов
42151102
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