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В одном из крымских дельфинариев умер дельфин
В Алуштинском дельфинарии "Акварель" умер один из дельфинов, причина смерти - ряд тяжелых хронический заболеваний, сообщает пресс-служба дельфинария. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:05
республика крым
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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республика крым, происшествия

В одном из крымских дельфинариев умер дельфин

17:05 24.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДельфинарий
Дельфинарий
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дельфинарий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. В Алуштинском дельфинарии "Акварель" умер один из дельфинов, причина смерти - ряд тяжелых хронический заболеваний, сообщает пресс-служба дельфинария.
"По независящим от нас причинам дельфин по кличке Мироша умер. В установленный срок о смерти дельфина уведомлена ветеринарная служба", - говорится в сообщении.
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Дельфин - черноморская афалина по кличке Мироша 2017 года рождения - приобретен в мае этого года и поставлен на ветеринарный учет.
"Данный договор имеется в наличии и может быть предъявлен для осмотра, что полностью опровергает доводы (комментарии) о незаконном отлове дельфина", - говорится в сообщении.
По данным дельфинария, согласно протоколу исследований государственной ветеринарной лаборатории Крыма, у дельфина выявлены следующие патологии: венозный застой и отек легких, акфиксичное сердце, диспротеиноз печени и хронический дуоденит.
"Таким образом, причиной смерти дельфина является ряд тяжелых хронический заболеваний, что, в свою очередь, и послужило причиной смерти", - говорится в сообщении.
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При этом в дельфинарии подчеркнули, что появившийся в интернете видеоролик, что умершего дельфина "сотрудники разрезали на части и выбросили" не соответствует действительности.
"Во избежания потенциально возможного заражения других питомцев дельфинария необходимо было провести дальнейшее обследование умершего дельфина в лаборатории с целью экстренного выявления причин смерти. Для чего сотрудникам дельфинария необходимо было сохранить тело дельфина в холодильной камере. Однако из-за отсутствия холодильной камеры, способной разместить дельфина такого размера, сотрудники дельфинария были вынуждены произвести раздел дельфина на сегменты для доставки в лабораторию", - говорится в сообщении.
Труп дельфина после окончания исследований был автоклавирован ветеринарной лабораторией.
В дельфинарии подчеркнули, что люди, распространяющие недостоверную информацию, нарушают действующее законодательство. В связи с этим дельфинарий намерен требовать опровержения информации, возмещения убытков и компенсации морального вреда.
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