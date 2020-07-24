В одном из крымских дельфинариев умер дельфин

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. В Алуштинском дельфинарии "Акварель" умер один из дельфинов, причина смерти - ряд тяжелых хронический заболеваний, сообщает пресс-служба дельфинария.

"По независящим от нас причинам дельфин по кличке Мироша умер. В установленный срок о смерти дельфина уведомлена ветеринарная служба", - говорится в сообщении.

Дельфин - черноморская афалина по кличке Мироша 2017 года рождения - приобретен в мае этого года и поставлен на ветеринарный учет.

"Данный договор имеется в наличии и может быть предъявлен для осмотра, что полностью опровергает доводы (комментарии) о незаконном отлове дельфина", - говорится в сообщении.

По данным дельфинария, согласно протоколу исследований государственной ветеринарной лаборатории Крыма, у дельфина выявлены следующие патологии: венозный застой и отек легких, акфиксичное сердце, диспротеиноз печени и хронический дуоденит.

"Таким образом, причиной смерти дельфина является ряд тяжелых хронический заболеваний, что, в свою очередь, и послужило причиной смерти", - говорится в сообщении.

При этом в дельфинарии подчеркнули, что появившийся в интернете видеоролик, что умершего дельфина "сотрудники разрезали на части и выбросили" не соответствует действительности.

"Во избежания потенциально возможного заражения других питомцев дельфинария необходимо было провести дальнейшее обследование умершего дельфина в лаборатории с целью экстренного выявления причин смерти. Для чего сотрудникам дельфинария необходимо было сохранить тело дельфина в холодильной камере. Однако из-за отсутствия холодильной камеры, способной разместить дельфина такого размера, сотрудники дельфинария были вынуждены произвести раздел дельфина на сегменты для доставки в лабораторию", - говорится в сообщении.

Труп дельфина после окончания исследований был автоклавирован ветеринарной лабораторией.