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Молдавского политика Усатого не экстрадируют в Россию, считает адвокат
Молдова не выдаст политика Ренато Усатого для уголовного преследования в России по обвинению в валютных махинациях, поскольку вообще не выдает своих граждан... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:00
россия
владимир плахотнюк
ренато усатый
молдавия
в мире
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россия
молдавия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, владимир плахотнюк, ренато усатый, молдавия, в мире

Молдавского политика Усатого не экстрадируют в Россию, считает адвокат

17:00 24.07.2020
302
© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкРенато Усатый
Ренато Усатый
© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь
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Ренато Усатый. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Молдова не выдаст политика Ренато Усатого для уголовного преследования в России по обвинению в валютных махинациях, поскольку вообще не выдает своих граждан другим странам, заявил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
"Граждане Молдовы пользуются защитой и покровительством своего государства и не могут быть выданы другому государству", - объяснил адвокат.
Владимир Плахотнюк
13 марта, 13:38
Беглый олигарх Плахотнюк сообщил, что он находится "в безопасности"
Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Усатого, теперь правоохранительные органы смогут затребовать его экстрадицию для уголовного преследования. Адвокат намерен обжаловать это решение.
Усатый объявлен в международный розыск. В конце апреля МВД России сообщило, что заочно предъявило ему обвинение по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей.
Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из РФ через молдавский Moldindconbank.
Организаторами криминальной схемы МВД РФ считает имеющих и российские, и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Они тоже в международном розыске.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Вчера, 11:16
Интерпол отказался объявлять Плахотнюка в международный розыск
001074
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РоссияВладимир ПлахотнюкРенато УсатыйМолдавияВ мире
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