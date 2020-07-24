Молдавского политика Усатого не экстрадируют в Россию, считает адвокат

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Молдова не выдаст политика Ренато Усатого для уголовного преследования в России по обвинению в валютных махинациях, поскольку вообще не выдает своих граждан другим странам, заявил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.

"Граждане Молдовы пользуются защитой и покровительством своего государства и не могут быть выданы другому государству", - объяснил адвокат.

Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Усатого, теперь правоохранительные органы смогут затребовать его экстрадицию для уголовного преследования. Адвокат намерен обжаловать это решение.

Усатый объявлен в международный розыск. В конце апреля МВД России сообщило, что заочно предъявило ему обвинение по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей.

Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из РФ через молдавский Moldindconbank.