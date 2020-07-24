Онлайн-конференция ко Дню крещения Руси

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Участники:
- заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг КИПШИДЗЕ;
- профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав ПЕТРУШКО;
- диакон Отдела внешних церковных связей РПЦ Феодор ШУЛЬГА.
28 июля отмечается День крещения Руси, а также День памяти равноапостольного великого князя Владимира. Эта дата стала важной для истории нашей страны, ее культурно-исторического развития.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг КИПШИДЗЕ;
- профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав ПЕТРУШКО;
- диакон Отдела внешних церковных связей РПЦ Феодор ШУЛЬГА.
28 июля отмечается День крещения Руси, а также День памяти равноапостольного великого князя Владимира. Эта дата стала важной для истории нашей страны, ее культурно-исторического развития.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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