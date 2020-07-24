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Онлайн-конференция ко Дню крещения Руси
27 июля в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, приуроченную ко Дню крещения Руси, отмечаемому 28 июля. Мероприятие состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
2020-07-24T21:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1574878682.jpg?1595616938
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция ко Дню крещения Руси

16:59 24.07.2020 (обновлено: 21:55 24.07.2020)
18
27 июля в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, приуроченную ко Дню крещения Руси, отмечаемому 28 июля. Мероприятие состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
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Участники:
- заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг КИПШИДЗЕ;
- профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав ПЕТРУШКО;
- диакон Отдела внешних церковных связей РПЦ Феодор ШУЛЬГА.

28 июля отмечается День крещения Руси, а также День памяти равноапостольного великого князя Владимира. Эта дата стала важной для истории нашей страны, ее культурно-исторического развития.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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