Онлайн-конференция ко Дню крещения Руси

- заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг КИПШИДЗЕ;- профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав ПЕТРУШКО;- диакон Отдела внешних церковных связей РПЦ Феодор ШУЛЬГА.28 июля отмечается День крещения Руси, а также День памяти равноапостольного великого князя Владимира. Эта дата стала важной для истории нашей страны, ее культурно-исторического развития.