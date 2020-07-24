В Москве богослужения в мечетях в Курбан-байрам пройдут без прихожан

"Ранним утром 31 июля 2020 года богослужения в мечетях и молельных помещениях Москвы пройдут без участия прихожан с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, а также в соответствии с действиями указов мэра Москвы, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.