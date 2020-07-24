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В Москве богослужения в мечетях в Курбан-байрам пройдут без прихожан
Богослужения в мечетях и молельных помещениях Москвы в Курбан-байрам пройдут без участия прихожан, сообщает пресс-служба столичного департамента национальной... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:52
2020-07-24T16:52
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - религия и мировоззрение, курбан-байрам, москва