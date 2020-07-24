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Религия и мировоззрение
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В Москве богослужения в мечетях в Курбан-байрам пройдут без прихожан
Богослужения в мечетях и молельных помещениях Москвы в Курбан-байрам пройдут без участия прихожан, сообщает пресс-служба столичного департамента национальной... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:52
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - религия и мировоззрение, курбан-байрам, москва

В Москве богослужения в мечетях в Курбан-байрам пройдут без прихожан

16:52 24.07.2020
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© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев РоссииМосковская соборная мечеть
Московская соборная мечеть
© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев России
Московская соборная мечеть. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Богослужения в мечетях и молельных помещениях Москвы в Курбан-байрам пройдут без участия прихожан, сообщает пресс-служба столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.
"Ранним утром 31 июля 2020 года богослужения в мечетях и молельных помещениях Москвы пройдут без участия прихожан с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, а также в соответствии с действиями указов мэра Москвы, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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