В Пермском крае смягчили ряд ограничений по коронавирусу

ПЕРМЬ, 24 июл - РИА Новости. Власти Пермского края разрешили возобновить с 27 июля работу торговым центрам, фитнес-центрам, санаториям и турфирмам, сообщается в Telegram-канале региональных властей "Компрос".
"Перечисленные изменения будут внесены в указ врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина: разрешается деятельность торговых центров без ограничения по площади (за исключением: кинотеатров, аттракционов, игровых автоматов, фудкортов), продажа товаров на ярмарках, прием лиц санаториями и курортными организациями, работа фитнес-центров (кроме бассейнов, бань и саун), архивных учреждений, туристических организаций для единовременного обслуживания не более одного клиента (только по предварительной записи), проведение всероссийских спортивных мероприятий без зрителей", - говорится в сообщении.
Пресс-служба краевой администрации уточнила, что перечисленные объекты смогут начать работать с 27 июля, с момента опубликования указа.
Ранее руководители и арендаторы ТЦ обратились к главе регионального Роспотребнадзора с просьбой снять для них все ограничения на работу. Торговые центры в Пермском крае закрыты с конца марта из-за пандемии СOVID-19. В конце июня власти региона ввели ряд послаблений, что позволило открыться магазинам площадью до 800 квадратных метров с отдельным входом с улицы.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 5354 случая заражения COVID-19, в том числе 71 за последние сутки, выздоровел 4101 пациент, 211 скончались, на карантине остаются около 2,8 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.