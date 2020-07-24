Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574878066.html
В Пермском крае смягчили ряд ограничений по коронавирусу
Власти Пермского края разрешили возобновить с 27 июля работу торговым центрам, фитнес-центрам, санаториям и турфирмам, сообщается в Telegram-канале региональных РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий махонин
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пермский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9c500ae73d7598cfaca0345c5cc96c24.jpg
пермский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9c500ae73d7598cfaca0345c5cc96c24.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f103424d1bcc27c223273a93ab123810.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_b97e12ca88fdc75d8b891ef1fa4fb99d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий махонин, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермский край, общество

В Пермском крае смягчили ряд ограничений по коронавирусу

16:55 24.07.2020
305
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ПЕРМЬ, 24 июл - РИА Новости. Власти Пермского края разрешили возобновить с 27 июля работу торговым центрам, фитнес-центрам, санаториям и турфирмам, сообщается в Telegram-канале региональных властей "Компрос".
"Перечисленные изменения будут внесены в указ врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина: разрешается деятельность торговых центров без ограничения по площади (за исключением: кинотеатров, аттракционов, игровых автоматов, фудкортов), продажа товаров на ярмарках, прием лиц санаториями и курортными организациями, работа фитнес-центров (кроме бассейнов, бань и саун), архивных учреждений, туристических организаций для единовременного обслуживания не более одного клиента (только по предварительной записи), проведение всероссийских спортивных мероприятий без зрителей", - говорится в сообщении.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Пресс-служба краевой администрации уточнила, что перечисленные объекты смогут начать работать с 27 июля, с момента опубликования указа.
Ранее руководители и арендаторы ТЦ обратились к главе регионального Роспотребнадзора с просьбой снять для них все ограничения на работу. Торговые центры в Пермском крае закрыты с конца марта из-за пандемии СOVID-19. В конце июня власти региона ввели ряд послаблений, что позволило открыться магазинам площадью до 800 квадратных метров с отдельным входом с улицы.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 5354 случая заражения COVID-19, в том числе 71 за последние сутки, выздоровел 4101 пациент, 211 скончались, на карантине остаются около 2,8 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
100001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МахонинКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пермский крайОбщество
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Россия достойно выдержала испытание коронавирусом, заявила Матвиенко
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российские операторы открыли бронирование туров в Турцию
Московская соборная мечеть
В Москве богослужения в мечетях в Курбан-байрам пройдут без прихожан
Сотрудники ОБСЕ в зоне отведения сил на Донбассе
Киев утверждает, что ополченцы в Донбассе блокируют проезд миссии ОБСЕ
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала о совещании по реформированию органов опеки
Здание Совета Федерации РФ
Совфед поддержал введение нового дня воинской славы 9 октября
Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Зюганов посоветовал россиянам не ездить в Турцию
Ренато Усатый
Молдавского политика Усатого не экстрадируют в Россию, считает адвокат
Женщина с лишним весом
Диетолог рассказал, как определить у себя ожирение
Крым
Крым готовит акционные предложения для туристов на осень
Автомобили пожаротушения у пожарного депо специализированной пожарно-спасательной части №1 города Тамбова
В Алтайском крае пожарная машина столкнулась с поездом
Обвиняемый в захвате заложников в Луцке Максим Кривош во время избрания меры пресечения в Луцком районном суде
Суд в Харькове арестовал вероятного сообщника захватчика из Луцка
Буфет
Театрам рекомендовали запретить продажу еды во время спектаклей
Мужчина, захвативший заложников в Полтаве, Украина
Полиция расширила район поиска мужчины, удерживавшего заложника в Полтаве
Первый намаз за 86 лет в Айя-Софии в Стамбуле
Опрос показал, как турецкие граждане отреагировали на намаз в Айя-Софии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58В США оспорили решение Трампа не учитывать нелегалов при нарезке округов
02:52Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
Лента новостейМолния