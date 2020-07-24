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Киев утверждает, что ополченцы в Донбассе блокируют проезд миссии ОБСЕ
Украинские силовики заявили, что ополченцы продолжают блокировать проезд представителей миссии ОБСЕ через КПП на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:55
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, в мире

Киев утверждает, что ополченцы в Донбассе блокируют проезд миссии ОБСЕ

16:50 24.07.2020 (обновлено: 16:55 24.07.2020)
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© Фото : Joint Forces OperationСотрудники ОБСЕ в зоне отведения сил на Донбассе
Сотрудники ОБСЕ в зоне отведения сил на Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Украинские силовики заявили, что ополченцы продолжают блокировать проезд представителей миссии ОБСЕ через КПП на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.
"Оккупационные власти продолжают блокировать проезд представителей миссии ОБСЕ через контрольные пункты въезда-выезда. Так, пересекая линию разграничения со стороны подконтрольной правительству Украины территории, они каждый раз получают отказ... в проезде на временно оккупированную территорию. Оккупанты мотивируют отказ проведением карантинных мероприятий (в связи с пандемией коронавируса - ред.)", - говорится в сообщении пресс-центра операции объединенных сил в Facebook в пятницу.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНВ мире
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