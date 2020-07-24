Киев утверждает, что ополченцы в Донбассе блокируют проезд миссии ОБСЕ

КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Украинские силовики заявили, что ополченцы продолжают блокировать проезд представителей миссии ОБСЕ через КПП на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.
"Оккупационные власти продолжают блокировать проезд представителей миссии ОБСЕ через контрольные пункты въезда-выезда. Так, пересекая линию разграничения со стороны подконтрольной правительству Украины территории, они каждый раз получают отказ... в проезде на временно оккупированную территорию. Оккупанты мотивируют отказ проведением карантинных мероприятий (в связи с пандемией коронавируса - ред.)", - говорится в сообщении пресс-центра операции объединенных сил в Facebook в пятницу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.