Театрам рекомендовали запретить продажу еды во время спектаклей

"Во время мероприятий (концерты, представления, спектакли) запрещается реализация продуктов питания, за исключением воды и напитков в промышленной упаковке", - говорится в документе.

Также в рекомендациях описаны требования по организации всех этапов возобновления деятельности учреждений - репетиционного процесса, постановок и концертов, отмечается, что зрители смогут посещать спектакли и концерты только в масках.

Особое внимание уделено расположению артистов оркестра, не менее 1,5-2 метров, при проведении групповых и общих репетиций с учетом особенностей игры на отдельных инструментах. При этом на концертах сохраняется традиционное расположение музыкантов в оркестре, а перед духовыми инструментами будут устанавливаться защитные экраны.