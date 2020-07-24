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Театрам рекомендовали запретить продажу еды во время спектаклей
Роспотребнадзор рекомендовал запретить продажу продуктов питания на мероприятиях в театрах, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:47
культура
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Театрам рекомендовали запретить продажу еды во время спектаклей

16:47 24.07.2020
860
© РИА Новости / Геннадий Шишкин Буфет
Буфет
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Буфет. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал запретить продажу продуктов питания на мероприятиях в театрах, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
"Во время мероприятий (концерты, представления, спектакли) запрещается реализация продуктов питания, за исключением воды и напитков в промышленной упаковке", - говорится в документе.
Также в рекомендациях описаны требования по организации всех этапов возобновления деятельности учреждений - репетиционного процесса, постановок и концертов, отмечается, что зрители смогут посещать спектакли и концерты только в масках.
Особое внимание уделено расположению артистов оркестра, не менее 1,5-2 метров, при проведении групповых и общих репетиций с учетом особенностей игры на отдельных инструментах. При этом на концертах сохраняется традиционное расположение музыкантов в оркестре, а перед духовыми инструментами будут устанавливаться защитные экраны.
В театре
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КультураФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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