На Кубани выделили средства на подготовку школ и детсадов к учебному году

КРАСНОДАР, 24 июл – РИА Новости. Власти Власти Краснодарского края выделили более 1 миллиарда рублей на подготовку образовательных организаций региона к новому учебному году, сообщает пресс-служба администрации края.

"На подготовку 3181 образовательного учреждения к новому учебному году из краевого бюджета выделено более миллиарда рублей. Средства направлены на проведение текущего и капитального ремонта, благоустройство и обеспечение безопасности", - говорится в сообщении.

По словам вице-губернатора Анны Миньковой, несмотря на перенесенные сроки сдачи ЕГЭ, подготовка к новому учебному году уже ведется во всех муниципалитетах края. При этом приемка организаций должна быть завершена до 19 августа.

"Учитывая специфику этого года, особое внимание необходимо уделить соблюдению санитарных норм. Школы и детские сады должны быть обеспечены в полном объеме бесконтактными термометрами, дозаторами для обработки рук, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими и моющими средствами", – приводятся в сообщении слова замгубернатора.