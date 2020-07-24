https://ria.ru/20200724/1574877726.html
На Кубани выделили средства на подготовку школ и детсадов к учебному году
Власти Краснодарского края выделили более 1 миллиарда рублей на подготовку образовательных организаций региона к новому учебному году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:45
2020-07-24T16:45
краснодарский край
краснодарский край
образование - общество
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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краснодарский край, образование - общество, общество
КРАСНОДАР, 24 июл – РИА Новости.
Власти Краснодарского края
выделили более 1 миллиарда рублей на подготовку образовательных организаций региона к новому учебному году, сообщает пресс-служба администрации края.
"На подготовку 3181 образовательного учреждения к новому учебному году из краевого бюджета выделено более миллиарда рублей. Средства направлены на проведение текущего и капитального ремонта, благоустройство и обеспечение безопасности", - говорится в сообщении.
По словам вице-губернатора Анны Миньковой, несмотря на перенесенные сроки сдачи ЕГЭ, подготовка к новому учебному году уже ведется во всех муниципалитетах края. При этом приемка организаций должна быть завершена до 19 августа.
"Учитывая специфику этого года, особое внимание необходимо уделить соблюдению санитарных норм. Школы и детские сады должны быть обеспечены в полном объеме бесконтактными термометрами, дозаторами для обработки рук, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими и моющими средствами", – приводятся в сообщении слова замгубернатора.
В ведомстве добавили, что за счет краевого бюджета планируется приобрести около 1,5 миллиона книг, более 85% из которых уже поставлены в школы края.