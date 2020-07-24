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Суд в Харькове арестовал вероятного сообщника захватчика из Луцка
Орджоникидзевский районный суд Харькова в пятницу арестовал с залогом на сумму более 6 тысяч долларов харьковчанина Дмитрия Михайленко, который контактировал с... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:46
захват заложников в луцке
антон геращенко
арсен аваков
владимир зеленский
харьков
в мире
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захват заложников в луцке, антон геращенко, арсен аваков, владимир зеленский, харьков, в мире

Суд в Харькове арестовал вероятного сообщника захватчика из Луцка

16:43 24.07.2020 (обновлено: 16:46 24.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОбвиняемый в захвате заложников в Луцке Максим Кривош во время избрания меры пресечения в Луцком районном суде
Обвиняемый в захвате заложников в Луцке Максим Кривош во время избрания меры пресечения в Луцком районном суде
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Харькова в пятницу арестовал с залогом на сумму более 6 тысяч долларов харьковчанина Дмитрия Михайленко, который контактировал с захватившим автобус с заложниками в Луцке Максимом Кривошем, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что один из сообщников Кривоша, захватившего автобус с заложниками, задержан несколько часов назад в Харькове. У них, по словам Авакова, были контакты. Пресс-служба областного управления Нацполиции страны сообщила, что задержанный в Харькове мужчина, который, предположительно, является сообщником Кривоша, согласился сотрудничать со следствием.
Обвиняемый в захвате заложников в автобусе в Луцке Максим Кривош в суде
23 июля, 16:42
Суд арестовал террориста, захватившего автобус с заложниками в Луцке
"Постановлением Орджоникидзевского районного суда избрана мера пресечения харьковчанину, что контактировал с лицом, захватившим заложников в Луцке. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога в размере 175,760 гривен (более 6 тысяч долларов - ред.)", - цитирует Чубенко агентство УНН.
Во вторник дважды судимый Максим Кривош в центре украинского Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более десяти часов, Зеленский выполнил требование, затем удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан.
СБ Украины квалифицировала захват заложников как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.
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Захват заложников в ЛуцкеАнтон ГеращенкоАрсен АваковВладимир ЗеленскийХарьковВ мире
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