Суд в Харькове арестовал вероятного сообщника захватчика из Луцка

"Постановлением Орджоникидзевского районного суда избрана мера пресечения харьковчанину, что контактировал с лицом, захватившим заложников в Луцке. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога в размере 175,760 гривен (более 6 тысяч долларов - ред.)", - цитирует Чубенко агентство УНН.