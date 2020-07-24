Mahan Air прокомментировала инцидент с истребителем США

ТЕГЕРАН, 24 июл – РИА Новости. Иранская авиакомпания Mahan Air прокомментировала действия ВВС США в отношении своего пассажирского лайнера, сообщив, что иранский самолет выполнял рейс в соответствии с нормами аэронавигации.
Компания сообщает, что в ходе инцидента пилот получил "сигнал системы предупреждения о столкновении" о необходимости резкого снижения высоты, после чего начал снижаться.
Пассажирам в тот момент было разрешено сидеть без застегнутых ремней безопасности, вследствие чего некоторые из них пострадали, как и ряд членов экипажа. Иранские СМИ описали действия лайнера как маневр, чтобы уйти от столкновения с истребителями.
"Поскольку полеты по этому маршруту уже более 10 лет осуществляются планово, компания всегда соблюдала правила и положения авиаперелетов, выполняя рейсы. По этой причине, этот случай можно рассматривать как еще один пример несоблюдения законов правящим в США режимом", - говорится в релизе компании.
США заявили, что самолет F-15 ВВС США сопроводил иранский лайнер с расстояния один километр с учетом международных норм - идентифицировав лайнер как пассажирский самолет Mahan Air, американский истребитель отдалился на безопасное расстояние.
Иран в связи с действиями США заявил протест в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). Кроме того, власти Ирана установили контакт с Сирией, над которой произошел инцидент, обратившись с просьбой быстро и детально изучить произошедшее с иранским пассажирским самолетом.
Пассажирский самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран.
Вчера, 10:26Сказано в эфире"Все видно на радарах". Зачем США устроили перехват иранского авиалайнераДва американских истребителя F-15 приблизились к иранскому пассажирскому самолету в небе над Сирией. Объяснения Пентагона по поводу этого инцидента в эфире радио Sputnik прокомментировал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.