https://ria.ru/20200724/1574877359.html
"ЮТэйр" рассматривает возможность организации рейсов в Танзанию
Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) рассматривает возможность организации рейсов в Танзанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании со ссылкой на... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:40
2020-07-24T16:40
михаил мишустин
татьяна голикова
ютэйр
москва
московская область (подмосковье)
ростов-на-дону
общество
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2
москва
московская область (подмосковье)
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, татьяна голикова, ютэйр, москва, московская область (подмосковье), ростов-на-дону, общество