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"ЮТэйр" рассматривает возможность организации рейсов в Танзанию
Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) рассматривает возможность организации рейсов в Танзанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании со ссылкой на... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:40
михаил мишустин
татьяна голикова
ютэйр
москва
московская область (подмосковье)
ростов-на-дону
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155491/57/1554915723_0:65:1200:740_1400x0_80_0_0_fd5d265489c81458f8d4251b8eca6b76.jpg
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РИА Новости
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михаил мишустин, татьяна голикова, ютэйр, москва, московская область (подмосковье), ростов-на-дону, общество

"ЮТэйр" рассматривает возможность организации рейсов в Танзанию

16:40 24.07.2020
164
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524Самолет Boeing 737-524 авиакомпании "ЮТэйр"
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании ЮТэйр
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании "ЮТэйр". Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) рассматривает возможность организации рейсов в Танзанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании со ссылкой на президента авиакомпании Павла Пермякова.
В пятницу, 24 июля, глава правительства Михаил Мишустин объявил, что принято решение о возобновлении международного авиасообщения в РФ с 1 августа. По его словам, рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что Россия возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
"ЮТэйр" рассматривает возможность организации авиасообщения с Танзанией", - привели в пресс-службе слова Пермякова.
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Михаил МишустинТатьяна ГоликоваЮТэйрМоскваМосковская область (Подмосковье)Ростов-на-ДонуОбщество
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