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Полиция расширила район поиска мужчины, удерживавшего заложника в Полтаве
Украинские правоохранители расширили район поиска Романа Скрипника, который в четверг в Полтаве взял в заложники полицейского, а позднее отпустил его и скрылся, РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:37
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полтавская область, полтава, украина, в мире

Полиция расширила район поиска мужчины, удерживавшего заложника в Полтаве

16:37 24.07.2020
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© МВД Украины / Перейти в фотобанкМужчина, захвативший заложников в Полтаве, Украина
Мужчина, захвативший заложников в Полтаве, Украина
© МВД Украины
Перейти в фотобанк
Мужчина, захвативший заложников в Полтаве, Украина
КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители расширили район поиска Романа Скрипника, который в четверг в Полтаве взял в заложники полицейского, а позднее отпустил его и скрылся, сообщил в пятницу пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин.
В четверг полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Основным требованием мужчины являлось избежание уголовной ответственности. Позже захвативший полицейского бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся.
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"В Полтавском регионе уже вторые сутки продолжаются оперативно-разыскные мероприятия… Это местность (где прячется злоумышленник – ред.) – это поля, лесопосадки. Сейчас эта местность окружена, круг поиска увеличен. Это территория Миргородского района, на территории этого района продолжаются поиски", - сказал Гришин в эфире телеканала "Украина24".
Он также призвал местных жителей быть очень осторожными и сообщать в полицию, если увидят подозрительных людей.
Полиция возбудила дело, преступнику инкриминируют "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа", "захват работника правоохранительного органа как заложника" и "незаконное обращение с боеприпасами".
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