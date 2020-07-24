Полиция расширила район поиска мужчины, удерживавшего заложника в Полтаве

КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители расширили район поиска Романа Скрипника, который в четверг в Полтаве взял в заложники полицейского, а позднее отпустил его и скрылся, сообщил в пятницу пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин.
В четверг полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Основным требованием мужчины являлось избежание уголовной ответственности. Позже захвативший полицейского бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся.
23 июля, 12:20Появилось видео с места захвата заложника в Полтаве
"В Полтавском регионе уже вторые сутки продолжаются оперативно-разыскные мероприятия… Это местность (где прячется злоумышленник – ред.) – это поля, лесопосадки. Сейчас эта местность окружена, круг поиска увеличен. Это территория Миргородского района, на территории этого района продолжаются поиски", - сказал Гришин в эфире телеканала "Украина24".
Он также призвал местных жителей быть очень осторожными и сообщать в полицию, если увидят подозрительных людей.
Полиция возбудила дело, преступнику инкриминируют "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа", "захват работника правоохранительного органа как заложника" и "незаконное обращение с боеприпасами".