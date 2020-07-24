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Суд в Париже над россиянином Винником назначили на 14 сентября
Судебное разбирательство по уголовному делу россиянина Александра Винника, который находится под стражей во Франции, состоится 14 сентября, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:48
дело александра винника
александр винник
париж
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дело александра винника, александр винник, париж, в мире

Суд в Париже над россиянином Винником назначили на 14 сентября

16:36 24.07.2020 (обновлено: 16:48 24.07.2020)
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© РИА НовостиАлександр Винник
Александр Винник
© РИА Новости
Александр Винник. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 июл – РИА Новости, Людмила Орищенко. Судебное разбирательство по уголовному делу россиянина Александра Винника, который находится под стражей во Франции, состоится 14 сентября, заявил РИА Новости его адвокат Фредерик Бело.
Ранее прокуратура Парижа потребовала передать дело Винника в суд и продлить его содержание под стражей до вынесения приговора.
"Слушания по уголовному делу пройдут 14 сентября", - сказал Бело.
По его словам, постановление о направлении дела в суд было подписано следственным судьей три дня назад. "Пока не понятно, будут ли слушания длиться один день или будет установлено несколько дней", - добавил адвокат.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
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Случаи экстрадиции россиян в третьи страны в 2017-2019 годах
Он сообщил, что встречается с Винником регулярно, раз в 7-10 дней. "Его состояние здоровья удовлетворительное. Он задет психологически", - отметил Бело.
Комментируя дело, Бело подчеркнул, что Винник был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e, как это написано в американском обвинительном акте". "Это всего лишь человек, который выполнял техническую работу. Его обманул заказчик, и в реальности господин Винник является жертвой, человеком, которым манипулировали", - подчеркнул он.
Адвокат указал, что Винник был фрилансером, работал онлайн. "Сегодня люди работают дистанционно, не будучи знакомыми лично друг с другом. Естественно, господин Винник задавал вопросы, хотел понять цель того, что он делает, но ему лгали. А сегодня он оказывается замешанным в дело, которое может случиться с любым в связи с анонимностью, которая существует в интернете", - сказал он.
Бело настаивает на невиновности своего подзащитного, подчеркивая, что Винник никогда не имел мошеннических и нечестных намерений.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивалась также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции. В мае суд в Париже отклонил жалобу защиты Винника на отказ освободить его из-под стражи.
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Дело Александра ВинникаАлександр ВинникПарижВ мире
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