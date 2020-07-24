Суд в Париже над россиянином Винником назначили на 14 сентября

ПАРИЖ, 24 июл – РИА Новости, Людмила Орищенко. Судебное разбирательство по уголовному делу россиянина Судебное разбирательство по уголовному делу россиянина Александра Винника , который находится под стражей во Франции , состоится 14 сентября, заявил РИА Новости его адвокат Фредерик Бело.

Ранее прокуратура Парижа потребовала передать дело Винника в суд и продлить его содержание под стражей до вынесения приговора.

"Слушания по уголовному делу пройдут 14 сентября", - сказал Бело.

По его словам, постановление о направлении дела в суд было подписано следственным судьей три дня назад. "Пока не понятно, будут ли слушания длиться один день или будет установлено несколько дней", - добавил адвокат.

Он сообщил, что встречается с Винником регулярно, раз в 7-10 дней. "Его состояние здоровья удовлетворительное. Он задет психологически", - отметил Бело.

Комментируя дело, Бело подчеркнул, что Винник был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e, как это написано в американском обвинительном акте". "Это всего лишь человек, который выполнял техническую работу. Его обманул заказчик, и в реальности господин Винник является жертвой, человеком, которым манипулировали", - подчеркнул он.

Адвокат указал, что Винник был фрилансером, работал онлайн. "Сегодня люди работают дистанционно, не будучи знакомыми лично друг с другом. Естественно, господин Винник задавал вопросы, хотел понять цель того, что он делает, но ему лгали. А сегодня он оказывается замешанным в дело, которое может случиться с любым в связи с анонимностью, которая существует в интернете", - сказал он.

Бело настаивает на невиновности своего подзащитного, подчеркивая, что Винник никогда не имел мошеннических и нечестных намерений.

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США , где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивалась также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.