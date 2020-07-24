https://ria.ru/20200724/1574876873.html
Президент Болгарии призвал правительство уйти в отставку
Президент Болгарии Румен Радев поддержал протестующих и заявил, что для разрешения кризиса проведенных в кабмине перестановок недостаточно, необходимо провести... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:36
2020-07-24T16:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румен радев, бойко борисов, европа, софия (город), болгария, в мире
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Президент Болгарии Румен Радев
поддержал протестующих и заявил, что для разрешения кризиса проведенных в кабмине перестановок недостаточно, необходимо провести досрочные выборы, а правительство должно уйти в отставку, говорится в заявлении офиса главы государства.
Ранее сообщалось, что Народное собрание (парламент) Болгарии на заседании в пятницу одобрило перестановки в правительстве, которое возглавляет Бойко Борисов
.
Пресс-служба президента отмечает, что болгарский лидер назвал перестановки в правительстве "попыткой выиграть время".
"Вы все видите, что Болгария проснулась… Мы переживаем что-то вроде очищения, потому что после многих лет лжи и унижения болгары говорят правду открыто, с мужеством и достоинством", - приводятся в заявлении слова президента.
Отмечается, что глава государства, выступая перед журналистами в городе Велико-Тырнвово, подчеркнул, что помочь выйти из политического кризиса могут только "отставка правительства, генерального прокурора и досрочные выборы".
"Я на стороне народа и хочу видеть правительство, которое будет примером законности и соблюдения конституции, а не будет пренебрегать ими", - заявил Радев.
Президент, как отмечает пресс-служба, также подчеркнул, что Болгария нуждается в правительстве, которое будет проводить реформы, заниматься модернизация и интеграцией в Европу
.
В Болгарии протесты продолжаются с 9 июля. Они начались в Софии
с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева, который еще в феврале заявил об утрате правительством его доверия.