Президент Болгарии призвал правительство уйти в отставку

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент Президент Болгарии Румен Радев поддержал протестующих и заявил, что для разрешения кризиса проведенных в кабмине перестановок недостаточно, необходимо провести досрочные выборы, а правительство должно уйти в отставку, говорится в заявлении офиса главы государства.

Ранее сообщалось, что Народное собрание (парламент) Болгарии на заседании в пятницу одобрило перестановки в правительстве, которое возглавляет Бойко Борисов

Пресс-служба президента отмечает, что болгарский лидер назвал перестановки в правительстве "попыткой выиграть время".

"Вы все видите, что Болгария проснулась… Мы переживаем что-то вроде очищения, потому что после многих лет лжи и унижения болгары говорят правду открыто, с мужеством и достоинством", - приводятся в заявлении слова президента.

Отмечается, что глава государства, выступая перед журналистами в городе Велико-Тырнвово, подчеркнул, что помочь выйти из политического кризиса могут только "отставка правительства, генерального прокурора и досрочные выборы".

"Я на стороне народа и хочу видеть правительство, которое будет примером законности и соблюдения конституции, а не будет пренебрегать ими", - заявил Радев.

Президент, как отмечает пресс-служба, также подчеркнул, что Болгария нуждается в правительстве, которое будет проводить реформы, заниматься модернизация и интеграцией в Европу