https://ria.ru/20200724/1574876741.html
В Иркутской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Приангарье, ранее объявленный до 26 июля, продлен до 1 августа, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:35
2020-07-24T16:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
иркутская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), иркутская область
ИРКУТСК, 24 июл - РИА Новости. Режим самоизоляции в Приангарье, ранее объявленный до 26 июля, продлен до 1 августа, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что указом врио губернатора в Приангарье с 31 марта объявлен режим самоизоляции. Изначально он должен был продлиться до 5 апреля, затем его поэтапно продлили до 26 июля.
"В Иркутской области
режим самоизоляции продлен до 1 августа. Масочный режим на территории Приангарья рекомендовано продолжать соблюдать всем категориям граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что людям старше 65 лет необходимо продолжить самоизоляцию и после 1 августа.
Также указом разрешается уже в настоящее время возобновить работу кафе и ресторанов, которые находятся на территории турбаз. Все остальные учреждения общепита могут начать работать с 1 августа при условии соблюдения мер безопасности. Режим ограничения работы других предприятий продолжится до 9 августа.
Минздраву региона совместно с региональным управлением Роспотребнадзора
поручено организовать забор анализов на COVID-19 у граждан, прибывших на территорию России, по месту жительства. Если у человека имеется справка об отрицательном результате исследования, проведенного не позднее чем за три дня до приезда в регион, повторный анализ не потребуется.
На текущий момент в Иркутской области зарегистрировано 12 487 случаев заболевания COVID-19, из них умерли 178 человек, в том числе 70 от сопутствующих заболеваний. В больницах региона находятся 981 заболевший. Выздоровели 8560 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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