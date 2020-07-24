В Иркутской области продлили режим самоизоляции

ИРКУТСК, 24 июл - РИА Новости. Режим самоизоляции в Приангарье, ранее объявленный до 26 июля, продлен до 1 августа, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что указом врио губернатора в Приангарье с 31 марта объявлен режим самоизоляции. Изначально он должен был продлиться до 5 апреля, затем его поэтапно продлили до 26 июля.

"В Иркутской области режим самоизоляции продлен до 1 августа. Масочный режим на территории Приангарья рекомендовано продолжать соблюдать всем категориям граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что людям старше 65 лет необходимо продолжить самоизоляцию и после 1 августа.

Также указом разрешается уже в настоящее время возобновить работу кафе и ресторанов, которые находятся на территории турбаз. Все остальные учреждения общепита могут начать работать с 1 августа при условии соблюдения мер безопасности. Режим ограничения работы других предприятий продолжится до 9 августа.

Минздраву региона совместно с региональным управлением Роспотребнадзора поручено организовать забор анализов на COVID-19 у граждан, прибывших на территорию России, по месту жительства. Если у человека имеется справка об отрицательном результате исследования, проведенного не позднее чем за три дня до приезда в регион, повторный анализ не потребуется.

На текущий момент в Иркутской области зарегистрировано 12 487 случаев заболевания COVID-19, из них умерли 178 человек, в том числе 70 от сопутствующих заболеваний. В больницах региона находятся 981 заболевший. Выздоровели 8560 человек.