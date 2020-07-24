Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Усатого

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Тверской суд Тверской суд Москвы в пятницу заочно выдал санкцию на арест молдавского политика Ренато Усатого , обвиняемого в валютных махинациях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья Алексей Криворучко

Адвокат Мурад Мусаев просил не арестовывать своего подзащитного: "Он желает участвовать в следственных действиях и готов приехать".

По его словам, если суд заочно выдаст санкцию на арест, то Молдова не выдаст его в силу тех же норм права, которые позволяют России не выдавать своих граждан по запросам других стран.

"Международный розыск в этом случае - мера не только неэффективная, но и контрпродуктивная", - полагает защитник.

Сам Усатый, пояснил адвокат, считает дело политически мотивированным – ранее ему, по заявлению адвоката, угрожали уголовным преследованием и заставляли выйти из его партии.

В свою очередь следователь МВД РФ заявил, что не раз приглашал Усатого на следственные действия, в том числе для предъявления обвинения, но тот "от явки уклонился".

У следствия, добавил он, есть данные, что обвиняемый выезжал из Молдовы в Европу , но в Россию так и не приехал.

Усатый объявлен в международный розыск. Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

В конце апреля МВД России сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей.

Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из РФ через молдавский Moldindconbank.