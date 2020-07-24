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Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Усатого
Тверской суд Москвы в пятницу заочно выдал санкцию на арест молдавского политика Ренато Усатого, обвиняемого в валютных махинациях, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:04
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ренато усатый
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молдавия
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россия, владимир плахотнюк, ренато усатый, алексей криворучко, москва, молдавия, в мире

Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Усатого

16:33 24.07.2020 (обновлено: 17:04 24.07.2020)
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© РИА Новости / Мирослав Ротарь/Sputnik / Перейти в фотобанкРенато Усатый
Ренато Усатый
© РИА Новости / Мирослав Ротарь/Sputnik
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы в пятницу заочно выдал санкцию на арест молдавского политика Ренато Усатого, обвиняемого в валютных махинациях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья Алексей Криворучко.
Адвокат Мурад Мусаев просил не арестовывать своего подзащитного: "Он желает участвовать в следственных действиях и готов приехать".
По его словам, если суд заочно выдаст санкцию на арест, то Молдова не выдаст его в силу тех же норм права, которые позволяют России не выдавать своих граждан по запросам других стран.
"Международный розыск в этом случае - мера не только неэффективная, но и контрпродуктивная", - полагает защитник.
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Сам Усатый, пояснил адвокат, считает дело политически мотивированным – ранее ему, по заявлению адвоката, угрожали уголовным преследованием и заставляли выйти из его партии.
В свою очередь следователь МВД РФ заявил, что не раз приглашал Усатого на следственные действия, в том числе для предъявления обвинения, но тот "от явки уклонился".
У следствия, добавил он, есть данные, что обвиняемый выезжал из Молдовы в Европу, но в Россию так и не приехал.
Усатый объявлен в международный розыск. Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.
В конце апреля МВД России сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей.
Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из РФ через молдавский Moldindconbank.
Организаторами криминальной схемы МВД РФ считает имеющих и российские, и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Они тоже в международном розыске.
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РоссияВладимир ПлахотнюкРенато УсатыйАлексей КриворучкоМоскваМолдавияВ мире
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