https://ria.ru/20200724/1574876420.html
Сербская армия получила 56 УАЗ "Патриот" из России
Министр обороны Сербии Александр Вулин и командование вооруженных сил республики осмотрели в пятницу 56 автомобилей УАЗ "Патриот", приобретенных в 2020 году в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:32
2020-07-24T16:40
александр вулин
патриот
ми-35
миг-29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр вулин, патриот, ми-35, миг-29, в мире
БЕЛГРАД, 24 июл – РИА Новости.
Министр обороны Сербии Александр Вулин
и командование вооруженных сил республики осмотрели в пятницу 56 автомобилей УАЗ "Патриот"
, приобретенных в 2020 году в России, сообщили РИА Новости в сербском оборонном ведомстве.
Вулин вместе с начальником генштаба генералом Миланом Мойсиловичем днем присутствовали на показе 56 новоприобретенных внедорожников на военной фабрике "Утва" в городе Панчево под Белградом. Глава минобороны Сербии в минувший четверг провел встречу с послом РФ Александром Боцан-Харченко, где они подтвердили, что отношения Москвы и Белграда находятся на наивысшем историческом уровне, и "отметили значение продолжения военно-технического сотрудничества".
"Транспортные средства приобретены у производителя в России в 2020 году", - заявили агентству в минобороны. Сумма контракта не раскрывается, но отмечается, что до октября планируется приобрести еще восемь УАЗ "Патриот".
По данным ведомства, последний раз подобную технику армия Сербии получала в 2006 году. Внедорожники предназначены для подразделений военной полиции, охраны иностранных делегаций, контроля за военными транспортными колонами, транспортной разведки, патрулирования, оперативно-криминалистической работы и помощи МВД.
Сербия - крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у РФ ЗРПК "Панцирь-С1". Президент Александр Вучич заявлял, что Сербия хочет иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе своих вооруженных сил, но пока не может себе этого позволить.