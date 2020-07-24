Сербская армия получила 56 УАЗ "Патриот" из России

БЕЛГРАД, 24 июл – РИА Новости. Министр обороны Сербии Министр обороны Сербии Александр Вулин и командование вооруженных сил республики осмотрели в пятницу 56 автомобилей УАЗ "Патриот" , приобретенных в 2020 году в России, сообщили РИА Новости в сербском оборонном ведомстве.

Вулин вместе с начальником генштаба генералом Миланом Мойсиловичем днем присутствовали на показе 56 новоприобретенных внедорожников на военной фабрике "Утва" в городе Панчево под Белградом. Глава минобороны Сербии в минувший четверг провел встречу с послом РФ Александром Боцан-Харченко, где они подтвердили, что отношения Москвы и Белграда находятся на наивысшем историческом уровне, и "отметили значение продолжения военно-технического сотрудничества".

"Транспортные средства приобретены у производителя в России в 2020 году", - заявили агентству в минобороны. Сумма контракта не раскрывается, но отмечается, что до октября планируется приобрести еще восемь УАЗ "Патриот".

По данным ведомства, последний раз подобную технику армия Сербии получала в 2006 году. Внедорожники предназначены для подразделений военной полиции, охраны иностранных делегаций, контроля за военными транспортными колонами, транспортной разведки, патрулирования, оперативно-криминалистической работы и помощи МВД.