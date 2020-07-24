В Лаосе зарегистрировали первый случай коронавируса за 102 дня

БАНГКОК, 24 июл – РИА Новости. Лаос зарегистрировал первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за 102 дня, сообщает в пятницу интернет-сайт министерства здравоохранения страны.

Новый пациент – гражданин Южной Кореи , сотрудник компании, участвующей в Лаосе в строительстве каскада гидроэлектростанций, который прибыл в страну, побывав перед этим в Японии и Южной Корее, 18 июля, говорится в сообщении.

Тридцатидвухлетний работник южнокорейской фирмы был помещен в лаосский государственный карантинный центр вместе со всеми прибывшими на его рейсе пассажирами, где всем прибывшим была сделана серия тестов на коронавирус. Тест южнокорейца оказался положительным, после чего пациент был помещен в инфекционное отделение Больницы имени Лаосско-Советской дружбы, где проходили лечение и предыдущие пациенты. Состояние нового пациента не вызывает опасений, симптомы заболевания у него пока не проявляются, сообщает минздрав Лаоса.

Оснований для опасений, что от нового пациента могли заразиться граждане Лаоса, пока тоже нет, так как все сотрудники аэропорта и медицинской команды, сопровождавшей авиапассажиров в карантин, принимали все необходимые меры предосторожности, говорится в сообщении.

За время пандемии в Лаосе коронавирусной инфекцией заболели 20 человек, включая прибывшего 18 июля гражданина Южной Кореи. 19 из них полностью выздоровели и были выписаны из больниц. В стране используется строгая программа государственного карантина, по которой все, без исключения, граждане Лаоса и иностранцы, прибывающие в страну, помещаются в 14-дневный или 21-дневный карантин.

В тот же день о новом случае заражения коронавирусом после длительного перерыва объявило министерство здравоохранения соседнего Вьетнама. В инфекционное отделение одной из больниц страны был помещен 57-летний местный житель с симптомами острого респираторного заболевания, анализы которого на коронавирус оказались положительными, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA. По информации агентства, пациент является жителем приморского города Да Нанг, откуда он в последний месяц не отлучался. Тесты на коронавирус прошли 102 жителя Да Нанга, с которыми за последний месяц общался заболевший, все 102 серии тестов показали отрицательный результат.

За время пандемии во Вьетнаме зарегистрированы 413 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 365 пациентов с COVID19 к настоящему времени выздоровели. Смертей от коронавируса во Вьетнаме не зарегистрировано.