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Традиционная рассадка музыкантов в оркестре на концертах сохранится
Традиционная рассадка музыкантов в оркестре сохранится на концертах, при проведении групповых и общих репетиций рекомендуется располагать артистов на расстоянии РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:27
культура
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Традиционная рассадка музыкантов в оркестре на концертах сохранится

16:27 24.07.2020
153
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОркестровая яма
Оркестровая яма
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Оркестровая яма. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Традиционная рассадка музыкантов в оркестре сохранится на концертах, при проведении групповых и общих репетиций рекомендуется располагать артистов на расстоянии с учетом особенностей игры на инструментах, следует из рекомендаций Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении деятельности театров и концертов.
"На концерте осуществляется традиционное расположение музыкантов в оркестре, перед духовыми инструментами устанавливаются защитные экраны", - говорится в документе.
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При проведении групповых и общих репетиций артистов в оркестре располагают с учетом особенностей игры на инструментах. Так, артистам струнных групп, ударных инструментов, арф и клавишных следует соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, артистам духовых групп – не менее 2 метров, между дирижером и артистами оркестра расстояние должно быть не менее 2 метров на репетиции и 1,5 метров на концерте, следует из рекомендаций.
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