Традиционная рассадка музыкантов в оркестре на концертах сохранится

При проведении групповых и общих репетиций артистов в оркестре располагают с учетом особенностей игры на инструментах. Так, артистам струнных групп, ударных инструментов, арф и клавишных следует соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, артистам духовых групп – не менее 2 метров, между дирижером и артистами оркестра расстояние должно быть не менее 2 метров на репетиции и 1,5 метров на концерте, следует из рекомендаций.