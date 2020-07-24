Традиционная рассадка музыкантов в оркестре на концертах сохранится

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Традиционная рассадка музыкантов в оркестре сохранится на концертах, при проведении групповых и общих репетиций рекомендуется располагать артистов на расстоянии с учетом особенностей игры на инструментах, следует из рекомендаций Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении деятельности театров и концертов.
"На концерте осуществляется традиционное расположение музыкантов в оркестре, перед духовыми инструментами устанавливаются защитные экраны", - говорится в документе.
При проведении групповых и общих репетиций артистов в оркестре располагают с учетом особенностей игры на инструментах. Так, артистам струнных групп, ударных инструментов, арф и клавишных следует соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, артистам духовых групп – не менее 2 метров, между дирижером и артистами оркестра расстояние должно быть не менее 2 метров на репетиции и 1,5 метров на концерте, следует из рекомендаций.
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