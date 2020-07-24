https://ria.ru/20200724/1574875789.html
ООН призвала Польшу предоставить беженцам убежище в стране
Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев призвало власти Польши обеспечить беженцам доступ к получению убежища на... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:27
2020-07-24T16:27
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
польша
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:162:3067:1887_1400x0_80_0_0_e89d99e0b3036cfbe7e8285589c002bf.jpg
1
польша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:162:3067:1887_1400x0_80_0_0_e89d99e0b3036cfbe7e8285589c002bf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_b82879d595bf4a799464da8b4b1cd351.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_510:0:2558:2048_1400x0_80_0_0_0d052efd1ab3cc4def0588803dd31c4e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
управление верховного комиссара оон по делам беженцев, польша, оон, в мире
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций
по делам беженцев призвало власти Польши обеспечить беженцам доступ к получению убежища на территории страны.
В четверг, 23 июля, Европейский суд по правам человека
постановил, что, отказав в доступе к процедурам получения убежища ряду беженцев, Польша нарушила несколько статей европейской конвенции о правах человека.
"УВКБ ООН, агентство ООН по делам беженцев, призывает правительство Польши обеспечить, чтобы люди, желающие получить международную защиту, имели доступ к территории и убежищу в Польше в соответствии с международными обязательствами, принятыми страной", - говорится в заявлении УВКБ.
Принимая к сведению решение суда, УВКБ ООН вновь подтвердило свою готовность помочь польским властям в выполнении их обязательств перед ЕС.
"Поиск убежища является одним из основных прав человека, которое гарантируется как законодательством ЕС, так и международным законодательством о беженцах, включая Конвенцию о беженцах 1951 года, подписанную Польшей", - подчеркивается в заявлении.