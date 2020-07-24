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ООН призвала Польшу предоставить беженцам убежище в стране
Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев призвало власти Польши обеспечить беженцам доступ к получению убежища на... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:27
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
польша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
управление верховного комиссара оон по делам беженцев, польша, оон, в мире

ООН призвала Польшу предоставить беженцам убежище в стране

16:27 24.07.2020
765
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев призвало власти Польши обеспечить беженцам доступ к получению убежища на территории страны.
В четверг, 23 июля, Европейский суд по правам человека постановил, что, отказав в доступе к процедурам получения убежища ряду беженцев, Польша нарушила несколько статей европейской конвенции о правах человека.
"УВКБ ООН, агентство ООН по делам беженцев, призывает правительство Польши обеспечить, чтобы люди, желающие получить международную защиту, имели доступ к территории и убежищу в Польше в соответствии с международными обязательствами, принятыми страной", - говорится в заявлении УВКБ.
Принимая к сведению решение суда, УВКБ ООН вновь подтвердило свою готовность помочь польским властям в выполнении их обязательств перед ЕС.
"Поиск убежища является одним из основных прав человека, которое гарантируется как законодательством ЕС, так и международным законодательством о беженцах, включая Конвенцию о беженцах 1951 года, подписанную Польшей", - подчеркивается в заявлении.
Беженцы в 2014 году
26 июня 2015, 17:00
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Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцевПольшаООНВ мире
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