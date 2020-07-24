ООН призвала Польшу предоставить беженцам убежище в стране

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Управление Верховного комиссара Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев призвало власти Польши обеспечить беженцам доступ к получению убежища на территории страны.

В четверг, 23 июля, Европейский суд по правам человека постановил, что, отказав в доступе к процедурам получения убежища ряду беженцев, Польша нарушила несколько статей европейской конвенции о правах человека.

"УВКБ ООН, агентство ООН по делам беженцев, призывает правительство Польши обеспечить, чтобы люди, желающие получить международную защиту, имели доступ к территории и убежищу в Польше в соответствии с международными обязательствами, принятыми страной", - говорится в заявлении УВКБ.

Принимая к сведению решение суда, УВКБ ООН вновь подтвердило свою готовность помочь польским властям в выполнении их обязательств перед ЕС.