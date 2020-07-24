Прокопьева: решение компенсировать туррасходы по России - своевременное

"Решение о компенсации расходов туристов – своевременное. Это поддержит во время пандемии коронавируса внутренний туризм и даст возможность россиянам открывать для себя достопримечательности нашей большой страны, в том числе и нашей Архангельской области", – отметила Прокопьева, слова которой цитирует пресс-служба регионального парламента.