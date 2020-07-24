https://ria.ru/20200724/1574875667.html
Прокопьева: решение компенсировать туррасходы по России - своевременное
Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева приветствовала решение правительства РФ частично компенсировать расходы... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:26
2020-07-24T16:26
архангельская область
общество
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общество
АРХАНГЕЛЬСК, 24 июл – РИА Новости. Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева приветствовала решение правительства РФ частично компенсировать расходы российских туристов на поездки по России.
"Решение о компенсации расходов туристов – своевременное. Это поддержит во время пандемии коронавируса внутренний туризм и даст возможность россиянам открывать для себя достопримечательности нашей большой страны, в том числе и нашей Архангельской области", – отметила Прокопьева, слова которой цитирует пресс-служба регионального парламента.
Она сообщила, что Архангельская область
вошла в число 44 направлений в подготовленной Ростуризмом программе стимулирования внутреннего туризма, сообщила председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
"Это, безусловно, арктические маршруты, белокаменные храмы Каргополя, величие Соловков, старинные северные деревни с уникальными деревянными церквями, Кенозерье, которое недавно вошло в топ-15 удивительных мест по версии журнала National Geographic Traveler", - сказала спикер областного парламента.