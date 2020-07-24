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В Сербии число жертв коронавируса достигло 518
В Сербии число жертв COVID-19 к пятнице достигло с начала пандемии 518 человек, за сутки выявлены 409 больных коронавирусом, сообщили медики на брифинге... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:25
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353
60
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В Сербии число жертв коронавируса достигло 518

16:25 24.07.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 июл - РИА Новости. В Сербии число жертв COVID-19 к пятнице достигло с начала пандемии 518 человек, за сутки выявлены 409 больных коронавирусом, сообщили медики на брифинге национального кризисного штаба.
С 17 июля в Сербии обязательным является ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра, из-за роста заболеваемости COVID-19. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем двух десятках сербских муниципалитетов.
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Премьер Сербия Ана Брнабич сообщила в четверг, что сейчас в сербских больницах есть около 400 свободных аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 1,3 тысячи на складах, "ни одному человеку не было отказано в подключении к аппарату".
"За прошедшие 24 часа протестированы 11 634 человека, выявлены 409 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 22 852. Скончались 10 пациентов, всего умерли 518 больных", - заявили члены кризисного штаба при правительстве.
"На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 167 человек", - уточнили медики, всего госпитализированы 4575 больных.
Власти Сербии ранее сообщили, что находятся в контакте в связи с разработкой вакцины против COVID-19 с исследователями и производителями в Великобритании, США, России и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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