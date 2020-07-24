https://ria.ru/20200724/1574875598.html
В Сербии число жертв коронавируса достигло 518
В Сербии число жертв COVID-19 к пятнице достигло с начала пандемии 518 человек, за сутки выявлены 409 больных коронавирусом, сообщили медики на брифинге... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:25
2020-07-24T16:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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БЕЛГРАД, 24 июл - РИА Новости.
В Сербии
число жертв COVID-19
к пятнице достигло с начала пандемии 518 человек, за сутки выявлены 409 больных коронавирусом, сообщили медики на брифинге национального кризисного штаба.
С 17 июля в Сербии обязательным является ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра, из-за роста заболеваемости COVID-19. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем двух десятках сербских муниципалитетов.
Премьер Сербия Ана Брнабич
сообщила в четверг, что сейчас в сербских больницах есть около 400 свободных аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 1,3 тысячи на складах, "ни одному человеку не было отказано в подключении к аппарату".
"За прошедшие 24 часа протестированы 11 634 человека, выявлены 409 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 22 852. Скончались 10 пациентов, всего умерли 518 больных", - заявили члены кризисного штаба при правительстве.
"На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 167 человек", - уточнили медики, всего госпитализированы 4575 больных.
Власти Сербии ранее сообщили, что находятся в контакте в связи с разработкой вакцины против COVID-19 с исследователями и производителями в Великобритании, США, России и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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