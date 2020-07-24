https://ria.ru/20200724/1574875341.html
Минкультуры проработает порядок рассадки зрителей в театрах
Министерство культуры РФ планирует во второй половине августа совместно с Роспотребнадзором обсудить порядок рассадки зрителей в театрах, сообщила министр... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:21
2020-07-24T16:21
культура
ольга любимова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_0:155:3091:1894_1400x0_80_0_0_5977b95fd49a31dd009a3b93f528ba3e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга любимова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество