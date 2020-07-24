Минкультуры проработает порядок рассадки зрителей в театрах

"Мы завершили совместно с Роспотребнадзором большую работу по подготовке рекомендаций для наших театров и концертных организаций. Постарались отразить в них все нюансы репетиционного процесса, организации постановок и выступлений. Во второй половине августа будет дополнительно проработан вопрос рассадки зрителей в залах и направлены предложения в Роспотребнадзор", - сказала министр.