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Минкультуры проработает порядок рассадки зрителей в театрах
Министерство культуры РФ планирует во второй половине августа совместно с Роспотребнадзором обсудить порядок рассадки зрителей в театрах, сообщила министр... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:21
культура
ольга любимова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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ольга любимова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Минкультуры проработает порядок рассадки зрителей в театрах

16:21 24.07.2020
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© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Зрительный зал. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министерство культуры РФ планирует во второй половине августа совместно с Роспотребнадзором обсудить порядок рассадки зрителей в театрах, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Мы завершили совместно с Роспотребнадзором большую работу по подготовке рекомендаций для наших театров и концертных организаций. Постарались отразить в них все нюансы репетиционного процесса, организации постановок и выступлений. Во второй половине августа будет дополнительно проработан вопрос рассадки зрителей в залах и направлены предложения в Роспотребнадзор", - сказала министр.
По ее словам, министерство ожидает, что "театры начнут сезон по готовности, ориентировочно, в середине сентября". "Но все, безусловно, зависит от решения местных властей и главных государственных санитарных врачей в регионах", - заключила она.
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КультураОльга ЛюбимоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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