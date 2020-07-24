Врио главы Норильска подписал заявление о выходе из ЛДПР

Ранее в Telegam-каналах появилась информация, что Тимофеев якобы написал заявление о выходе из ЛДПР. Депутат ГД от Красноярского края Сергей Натаров заявил РИА Новости, что самого заявления в партию не поступало. Депутат также отметил, что в любом случае партия препятствовать решению Тимофеева не будет.