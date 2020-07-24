Найден способ предотвращать сердечные приступы

Моделируя сердечный приступ у лабораторных мышей, исследователи выяснили, что на образование тромбоцитов влияет один из ферментов в организме — фосфоинозитид-3-киназа класса II. После его искусственного удаления тромбы переставали образовываться.

На протяжении двух лет ученые выясняли свойства фермента на лабораторных мышах и человеческих клетках. Они обнаружили на срезах тромбоцитов слегка измененную мембрану, которая предотвращала прикрепление тромбоцитов друг к другу и к стенкам сосудов. Это происходило при изменении циркуляции крови в преддверии сердечного приступа. Фермент усиливал свертываемость крови, из-за чего происходил приступ.