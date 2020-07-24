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Найден способ предотвращать сердечные приступы
Группа ученых из австралийского университета Монаш представила препарат, предотвращающий сердечный приступ. Соответствующая статья опубликована в издании... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:42
австралия
наука
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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австралия, наука

Найден способ предотвращать сердечные приступы

16:17 24.07.2020 (обновлено: 16:42 24.07.2020)
12709
© РИА Новости / Михаил ФомичевЖизненные показатели на мониторе
Жизненные показатели на мониторе
© РИА Новости / Михаил Фомичев
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Группа ученых из австралийского университета Монаш представила препарат, предотвращающий сердечный приступ. Соответствующая статья опубликована в издании Science Translational Medicine.
Моделируя сердечный приступ у лабораторных мышей, исследователи выяснили, что на образование тромбоцитов влияет один из ферментов в организме — фосфоинозитид-3-киназа класса II. После его искусственного удаления тромбы переставали образовываться.
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На протяжении двух лет ученые выясняли свойства фермента на лабораторных мышах и человеческих клетках. Они обнаружили на срезах тромбоцитов слегка измененную мембрану, которая предотвращала прикрепление тромбоцитов друг к другу и к стенкам сосудов. Это происходило при изменении циркуляции крови в преддверии сердечного приступа. Фермент усиливал свертываемость крови, из-за чего происходил приступ.
Ингибирование этого фермента позволяло предотвращать инсульты и сердечные приступы, вызванные закупоркой сосудов.
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