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В Астраханской области двухлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме
Двухлетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в Астраханской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:16
астраханская область
происшествия
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РИА Новости
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60
астраханская область, происшествия

В Астраханской области двухлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме

16:16 24.07.2020
203
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 24 июл – РИА Новости. Двухлетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в Астраханской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону.
По информации ведомства, днем в пятницу в селе Старица Черноярского района загорелся частный дом, где находилась семья с двумя детьми.
"Супружеской паре и их старшей дочке удалось спастись, однако двухлетний мальчик погиб", - говорится в сообщении управления.
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Астраханская областьПроисшествия
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