https://ria.ru/20200724/1574874833.html
В Астраханской области двухлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме
Двухлетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в Астраханской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:16
2020-07-24T16:16
астраханская область
происшествия
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астраханская область
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, происшествия