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Распространение нового коронавируса
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В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 400
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 29 312, за сутки инфекция выявлена еще у 332 человек, всего в стране скончались 400... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
азербайджан
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире

В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 400

16:15 24.07.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 24 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 29 312, за сутки инфекция выявлена еще у 332 человек, всего в стране скончались 400 пациентов с COVID-19, сообщил в пятницу оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 332 случая заражения коронавирусом, 573 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 29 312 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 21 547 человек вылечились, 400 человек скончались, 7365 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
Уточняется, что с начала пандемии в стране провели 667 819 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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