В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 400

"В Азербайджане выявлены еще 332 случая заражения коронавирусом, 573 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 29 312 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 21 547 человек вылечились, 400 человек скончались, 7365 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.