Карантин для прилетающих вывозными рейсами в Россию могут отменить

"Граждане, которые прилетают на вывозных рейсах из разных стран, мы здесь не ограничиваем страны, из которых граждане прилетают в РФ, на сегодняшний день по действующим нормативам должны быть под наблюдением в течение 14 дней в условиях или домашнего наблюдения, или обсервации в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача. Мы рассматриваем сегодня изменение этой нормы", - сказала Попова журналистам.