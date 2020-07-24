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Карантин для прилетающих вывозными рейсами в Россию могут отменить
Рассматривается возможность отмены обязательного четырнадцатидневного карантина для прилетающих вывозными рейсами в Россию, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Карантин для прилетающих вывозными рейсами в Россию могут отменить

16:15 24.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Рассматривается возможность отмены обязательного четырнадцатидневного карантина для прилетающих вывозными рейсами в Россию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Граждане, которые прилетают на вывозных рейсах из разных стран, мы здесь не ограничиваем страны, из которых граждане прилетают в РФ, на сегодняшний день по действующим нормативам должны быть под наблюдением в течение 14 дней в условиях или домашнего наблюдения, или обсервации в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача. Мы рассматриваем сегодня изменение этой нормы", - сказала Попова журналистам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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