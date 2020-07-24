Молдавия продлила режим ЧП из-за коронавируса

По словам премьера, остаются в силах большинство ограничений. По-прежнему запрещено работать ночным клубам и дискотекам, запрещено проводить свадьбы и крестины, однако в местах общепита разрешат организовывать поминки. До 1 сентября будут закрыты детские сады, однако власти разработали специальные инструкции по подготовке дошкольных учреждений к приему детей в условиях пандемии. До конца лета будут закрыты детские лагеря, театры и кинозалы. Помимо этого, власти не готовы отменять обязательный 14-дневный карантин для тех, кто приезжает в Молдавию.