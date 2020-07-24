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Молдавия продлила режим ЧП из-за коронавируса
Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в пятницу сообщил, что власти приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в области здравоохранения до 31... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:13
2020-07-24T16:13
распространение нового коронавируса
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молдавия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, ион кику, коронавирусы, воз, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости.
Премьер Молдавии Ион Кику
на брифинге в пятницу сообщил, что власти приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в области здравоохранения до 31 августа.
"Принято решение продлить режим ЧП в области здравоохранения до 31 августа, это единственная возможность держать ситуацию под контролем", - сказал Кику.
По словам премьера, остаются в силах большинство ограничений. По-прежнему запрещено работать ночным клубам и дискотекам, запрещено проводить свадьбы и крестины, однако в местах общепита разрешат организовывать поминки. До 1 сентября будут закрыты детские сады, однако власти разработали специальные инструкции по подготовке дошкольных учреждений к приему детей в условиях пандемии. До конца лета будут закрыты детские лагеря, театры и кинозалы. Помимо этого, власти не готовы отменять обязательный 14-дневный карантин для тех, кто приезжает в Молдавию.
Ранее власти Молдавии сообщили о 22105 зарегистрированных случаях коронавируса
, 719 из которых стали летальными.
В Молдавии до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.