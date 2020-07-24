В Калининграде открывается фестиваль кинопремьер "Балтийские дебюты"

"Балтийский онлайн-дебют" стартует 24 июля в 21.30 (22.30 мск) в Башне Врангеля — исторически значимое место снова оживёт, заиграет огнями световых проекций и наполнится живой музыкой. Для всех жителей и гостей города мы сделаем подарок: фильм открытия можно будет посмотреть под открытым небом - в автокинотеатре "Ночной дозор", - сообщила фестивальная дирекция Калининградской области.