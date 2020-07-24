В Калининграде открывается фестиваль кинопремьер "Балтийские дебюты"

КАЛИНИНГРАД, 24 июл - РИА Новости. Фестиваль кинопремьер "Балтийские дебюты" открывается в пятницу в Калининграде, сама конкурсная программа пройдет в онлайн-формате на платформе IVI в связи с ограничениями из-за коронавируса.
Кинофестиваль "Балтийские дебюты" традиционно проводился в курортном Светлогорске на берегу Балтийского моря с 2004 года. Это ежегодный смотр новых работ режиссеров стран Балтийского региона, Северной Европы и России. За все годы проведения в "Балтийских дебютах" приняли участие более 200 режиссеров.
"Балтийский онлайн-дебют" стартует 24 июля в 21.30 (22.30 мск) в Башне Врангеля — исторически значимое место снова оживёт, заиграет огнями световых проекций и наполнится живой музыкой. Для всех жителей и гостей города мы сделаем подарок: фильм открытия можно будет посмотреть под открытым небом - в автокинотеатре "Ночной дозор", - сообщила фестивальная дирекция Калининградской области.
Зрители со всего мира смогут увидеть церемонию открытия фестиваля благодаря прямой трансляции в онлайн-кинотеатре IVI. Фильмом-открытием станет полнометражное кино польского режиссёра Бартоша Крухлика "Сверхновая".
Ожидается, что в церемонии открытия участие примут специальные гости - режиссёр и генпродюсер IVI Давид Кочаров, режиссёр, сценарист независимого кино и актёр Игорь Волошин, калининградский губернатор Антон Алиханов и министр по культуре и туризму Андрей Ермак.
Всего за фестивальную неделю зрители на платформе IVI смогут увидеть 15 фильмов режиссёров Балтийского региона и Северной Европы, среди которых рекордсмены российского кинопроката, лауреаты премий, фильмы из Балтийских стран, а также мировые хиты. Все фильмы конкурсной программы номинированы на Приз зрительских симпатий.
Каждый зритель сможет принять участие в онлайн-голосовании, которое продлится с 24 по 30 июля на сайте онлайн-кинотеатра IVI. В день закрытия фестиваля, 31 июля, организаторы подведут итоги и расскажут, кому достанется приз зрительских симпатий.
РИА Новости выступает официальным информационным партнером кинофестиваля "Балтийские дебюты".