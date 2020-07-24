Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200724/1574874410.html
Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами
Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:12
общество
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574457177_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d3963f986e850397db0c906cff9d92c4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574457177_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d3963f986e850397db0c906cff9d92c4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574457177_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_b90ff86b0ae1c817a9a02ff3b1200083.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574457177_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_7421d8eff29a9241cd404cee3f419d58.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество
Материал дополняется

Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами

16:12 24.07.2020
2256
© Фото : предоставлено пресс-службой Михайловского театра В театре
В театре
© Фото : предоставлено пресс-службой Михайловского театра
В театре. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
"Исключаются спектакли с хоровыми и массовыми сценами", - говорится в документе.
450039
Обсудить 0
КультураОбщество
Рекомендуем
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Мурманской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Действующая фумарола на вулкане Менделеева но острове Кунашир
Ученые предложили необычный способ добычи редкоземельных металлов
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Молдавия продлила режим ЧП из-за коронавируса
Закрытые христианские мозаики Айя-Софии
Христианские мозаики в соборе святой Софии закрыли шторами
Золотой слиток
Цена золота приблизилась к историческому максимуму
Горничная отеля Арт Москва Войковская в Москве
Туристы смогут вернуть деньги за отмененные брони в российских гостиницах
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Карантин для прилетающих вывозными рейсами в Россию могут отменить
Зрительный зал
Минкультуры проработает порядок рассадки зрителей в театрах
Здание Белгазпромбанка
Минск направил запросы о помощи по делу Белгазпромбанка в ряд стран
Нападение на ресторан 1001 ночь
"Союз азербайджанцев" заявил о нападении армян на ресторан в Москве
Буфет
Театрам рекомендовали запретить продажу еды во время спектаклей
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 400
Оркестровая яма
Традиционная рассадка музыкантов в оркестре на концертах сохранится
Здание Совета Федерации РФ
Совет Федерации одобрил повышение предельного возраста таможенников
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова назвала главный принцип в решениях по открытию границ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58В США оспорили решение Трампа не учитывать нелегалов при нарезке округов
02:52Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
Лента новостейМолния