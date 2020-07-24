https://ria.ru/20200724/1574874410.html
Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами
Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:12
2020-07-24T16:12
общество
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574457177_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d3963f986e850397db0c906cff9d92c4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574457177_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d3963f986e850397db0c906cff9d92c4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574457177_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_b90ff86b0ae1c817a9a02ff3b1200083.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574457177_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_7421d8eff29a9241cd404cee3f419d58.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество