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Туристы смогут вернуть деньги за отмененные брони в российских гостиницах
Туристы, у которых аннулировали бронь в российских гостиницах из-за пандемии, смогут вернуть деньги или перенести размещение. Соответствующее постановление... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество

Туристы смогут вернуть деньги за отмененные брони в российских гостиницах

16:10 24.07.2020 (обновлено: 17:35 24.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГорничная отеля "Арт Москва Войковская" в Москве
Горничная отеля Арт Москва Войковская в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Туристы, у которых аннулировали бронь в российских гостиницах из-за пандемии, смогут вернуть деньги или перенести размещение. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как отмечается на сайте правительства, речь идет о путешественниках, которые частично или полностью оплатили номер. Они смогут заселиться в другие даты в течение полутора лет со дня предыдущего бронирования. При этом услуга должна быть оказана не позднее конца 2021 года.
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"Если на новые даты стоимость номера увеличилась, ничего доплачивать не придется. Если же турист оплатил бронь не полностью, то за оставшуюся часть он заплатит, исходя из первоначальной цены", — говорится в документе.
При этом клиент вправе отказаться от переноса бронирования. Тогда отель должен вернуть ему деньги не позднее 31 декабря 2021 года. Для инвалидов, безработных, людей старше 65 лет, а также для тех, кто находится на больничном более двух месяцев, действуют особые условия. Им переведут средства в течение трех месяцев с момента подачи заявления.
Отдельно отмечается, что гостиницы, которые откажутся перенести дату размещения, обяжут заплатить проценты в размере 1/365 ключевой ставки от стоимости неиспользованного бронирования. Они будут начисляться ежедневно с момента подачи заявления до дня возврата денег.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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