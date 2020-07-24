В Мурманской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

"В Мурманской области режим самоизоляции для граждан 65+ сохраняется до 9 августа. Из-за коронавируса людям старшего поколения нужно соблюдать предельную осторожность и продолжать находиться на изоляции", - говорится в сообщении.

В отношении работающих пенсионеров принято решение о продлении сроков оплаты больничных листов также до 9 августа. Речь идет о гражданах возраста 65+, которые работают, не перешли на дистанционный формат работы и не находятся в отпуске.