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В Мурманской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Власти Мурманской области приняли решение продлить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус в россии, мурманск, североморск

В Мурманской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

16:10 24.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МУРМАНСК, 24 июл - РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение продлить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, сообщил оперштаб региона.
"В Мурманской области режим самоизоляции для граждан 65+ сохраняется до 9 августа. Из-за коронавируса людям старшего поколения нужно соблюдать предельную осторожность и продолжать находиться на изоляции", - говорится в сообщении.
В отношении работающих пенсионеров принято решение о продлении сроков оплаты больничных листов также до 9 августа. Речь идет о гражданах возраста 65+, которые работают, не перешли на дистанционный формат работы и не находятся в отпуске.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Вчера, 13:35
Движемся к этому. Минздрав назвал срок снятия всех ограничений по COVID
Ситуация с распространением коронавируса в Мурманской области остается напряженной. Всего с начала эпидемии зарегистрировано больше девяти тысяч случаев, ежесуточный прирост составляет 170-180 человек. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Мурманске и Североморске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМурманскСевероморск
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