В Мурманской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

МУРМАНСК, 24 июл - РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение продлить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, сообщил оперштаб региона.
"В Мурманской области режим самоизоляции для граждан 65+ сохраняется до 9 августа. Из-за коронавируса людям старшего поколения нужно соблюдать предельную осторожность и продолжать находиться на изоляции", - говорится в сообщении.
В отношении работающих пенсионеров принято решение о продлении сроков оплаты больничных листов также до 9 августа. Речь идет о гражданах возраста 65+, которые работают, не перешли на дистанционный формат работы и не находятся в отпуске.
Ситуация с распространением коронавируса в Мурманской области остается напряженной. Всего с начала эпидемии зарегистрировано больше девяти тысяч случаев, ежесуточный прирост составляет 170-180 человек. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Мурманске и Североморске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.