Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574874087.html
Минск направил запросы о помощи по делу Белгазпромбанка в ряд стран
Белоруссия направила запросы о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого является экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, в РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:18
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
виктор бабарико
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572802870_0:120:1276:838_1400x0_80_0_0_a7e54e86e58f502704491b8c4bb51b97.jpg
https://ria.ru/20200724/1574873270.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572802870_0:120:1276:838_1400x0_80_0_0_a7e54e86e58f502704491b8c4bb51b97.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572802870_1:0:1276:956_1400x0_80_0_0_da2337b4524e4e6f0f022b423ad04c0b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572802870_160:0:1116:956_1400x0_80_0_0_40682e6954eae93512fad175c215bc35.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, белоруссия, в мире

Минск направил запросы о помощи по делу Белгазпромбанка в ряд стран

16:09 24.07.2020 (обновлено: 16:18 24.07.2020)
337
© РИА НовостиЗдание "Белгазпромбанка"
Здание Белгазпромбанка
© РИА Новости
Здание "Белгазпромбанка". Архивное фото
МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Белоруссия направила запросы о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого является экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, в РФ, США и ряд других стран, сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.
"С целью уточнения обстоятельств преступных деяний орган уголовного преследования подготовил и направил ряд запросов об оказании правовой помощи в адрес компетентных учреждений Латвии, Эстонии, России, США, Великобритании, Турции, Виргинских (Британских) островов, Республики Кипр", - говорится в сообщении.
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии
Вчера, 15:59
Генпрокуратура Белоруссии переквалифицировала обвинение Бабарико
Там отмечается, что расследование по уголовному делу продолжается.
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Виктор Бабарико, выдвинувший свою кандидатуру на выборах президента, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца, были задержаны 18 июня. Всего же задержаны около 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ.
Уголовное "дело Белгазпромбанка" совпало в Белоруссии с кампанией по выборам президента. ЦИК республики на заседании 14 июля отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Выборы на высший государственный пост назначены в Белоруссии на 9 августа.
3411111
Обсудить 0
Дело БелгазпромбанкаБелгазпромбанкВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Закрытые христианские мозаики Айя-Софии
Христианские мозаики в соборе святой Софии закрыли шторами
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Мурманской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Золотой слиток
Цена золота приблизилась к историческому максимуму
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии
Генпрокуратура Белоруссии переквалифицировала обвинение Бабарико
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Украина намерена создать международную платформу по Крыму
Валерий Цепкало
Жена Цепкало объяснила отъезд мужа из Белоруссии
Эмблема на форме сотрудника полиции
Иностранцам-участникам драки в Москве могут ограничить въезд в Россию
Действующая фумарола на вулкане Менделеева но острове Кунашир
Ученые предложили необычный способ добычи редкоземельных металлов
Горничная отеля Арт Москва Войковская в Москве
Туристы смогут вернуть деньги за отмененные брони в российских гостиницах
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
ООН призвала Польшу предоставить беженцам убежище в стране
Николай Тимофеев
Врио главы Норильска подписал заявление о выходе из ЛДПР
Здание Совета Федерации РФ
Совет Федерации одобрил повышение предельного возраста таможенников
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова назвала главный принцип в решениях по открытию границ
В театре
Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 400
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58В США оспорили решение Трампа не учитывать нелегалов при нарезке округов
02:52Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
Лента новостейМолния