Минск направил запросы о помощи по делу Белгазпромбанка в ряд стран

МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Белоруссия направила запросы о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого является экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, в РФ, США и ряд других стран, сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Виктор Бабарико, выдвинувший свою кандидатуру на выборах президента, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца, были задержаны 18 июня. Всего же задержаны около 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ.