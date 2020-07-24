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Христианские мозаики в соборе святой Софии закрыли шторами
Христианские мозаики собора святой Софии в Стамбуле, где в пятницу прошел первый за 86 лет намаз, закрыты шторами по его окончании, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:32
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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религия, новости - религия и мировоззрение, в мире, ситуация вокруг собора святой софии, новости культуры, юнеско, турция, стамбул

Христианские мозаики в соборе святой Софии закрыли шторами

16:09 24.07.2020 (обновлено: 16:32 24.07.2020)
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© РИА Новости / Алены ПалажченкоЗакрытые христианские мозаики Айя-Софии
Закрытые христианские мозаики Айя-Софии
© РИА Новости / Алены Палажченко
Закрытые христианские мозаики Айя-Софии
СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости, Алена Палажченко. Христианские мозаики собора святой Софии в Стамбуле, где в пятницу прошел первый за 86 лет намаз, закрыты шторами по его окончании, передает корреспондент РИА Новости.
В молитве принял участие президент Турции Тайип Эрдоган, который произнес первую суру Корана - "Аль-Фатиху" - перед началом богослужения. Оно транслировалось на больших экранах, установленных на нескольких площадках для молитв перед Айя-Софией. По словам турецкого лидера, в намазе приняли участие около 350 тысяч мусульман.
Президент Турции Тайип Эрдоган во время посещения собора Святой Софии в Стамбуле
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
Неочевидные последствия первого намаза в Святой Софии
После намаза в Айя-Софию открыли доступ для всех желающих, посетители могут заходить туда группами после проверки на металлодетекторе. Перед входом в центральный зал Айя-Софии необходимо снять обувь, как при посещении мечетей. На полу расстелены ковры, в остальном интерьер не претерпел значительных изменений. Многие из верующих при входе падают лиц, делают селфи и благодарят Аллаха за то, что Айя-София снова стала мечетью.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Храм Святой Софии - Айя София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Собор Святой Софии в Стамбуле
15 июля, 08:00Культура
Святая София — собор, мечеть или музей. Чем ценен этот памятник
41021015
КультураРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВ миреСитуация вокруг собора Святой СофииНовости культурыЮНЕСКОТурцияСтамбул
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