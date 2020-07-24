https://ria.ru/20200724/1574874057.html
Христианские мозаики в соборе святой Софии закрыли шторами
Христианские мозаики собора святой Софии в Стамбуле, где в пятницу прошел первый за 86 лет намаз, закрыты шторами по его окончании, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:09
2020-07-24T16:32
религия
новости - религия и мировоззрение
в мире
культура
ситуация вокруг собора святой софии
новости культуры
юнеско
турция
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574875465_0:219:1280:939_1400x0_80_0_0_f9f94106b05d5944a7f7dabb9d00326d.jpg
https://ria.ru/20200724/1574802875.html
https://ria.ru/20200715/1574347541.html
турция
стамбул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574875465_0:219:1280:939_1400x0_80_0_0_f9f94106b05d5944a7f7dabb9d00326d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574875465_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_a1196c1c47725587b1a03b83eba1c9a1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574875465_320:0:1280:960_1400x0_80_0_0_3af827eeb0e1f712b0a3c68f2d4478e5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, в мире, ситуация вокруг собора святой софии, новости культуры, юнеско, турция, стамбул
СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости, Алена Палажченко. Христианские мозаики собора святой Софии в Стамбуле, где в пятницу прошел первый за 86 лет намаз, закрыты шторами по его окончании, передает корреспондент РИА Новости.
В молитве принял участие президент Турции
Тайип Эрдоган, который произнес первую суру Корана - "Аль-Фатиху" - перед началом богослужения. Оно транслировалось на больших экранах, установленных на нескольких площадках для молитв перед Айя-Софией. По словам турецкого лидера, в намазе приняли участие около 350 тысяч мусульман.
После намаза в Айя-Софию открыли доступ для всех желающих, посетители могут заходить туда группами после проверки на металлодетекторе. Перед входом в центральный зал Айя-Софии необходимо снять обувь, как при посещении мечетей. На полу расстелены ковры, в остальном интерьер не претерпел значительных изменений. Многие из верующих при входе падают лиц, делают селфи и благодарят Аллаха за то, что Айя-София снова стала мечетью.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Храм Святой Софии - Айя София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
.