Христианские мозаики в соборе святой Софии закрыли шторами

СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости, Алена Палажченко. Христианские мозаики собора святой Софии в Стамбуле, где в пятницу прошел первый за 86 лет намаз, закрыты шторами по его окончании, передает корреспондент РИА Новости.

После намаза в Айя-Софию открыли доступ для всех желающих, посетители могут заходить туда группами после проверки на металлодетекторе. Перед входом в центральный зал Айя-Софии необходимо снять обувь, как при посещении мечетей. На полу расстелены ковры, в остальном интерьер не претерпел значительных изменений. Многие из верующих при входе падают лиц, делают селфи и благодарят Аллаха за то, что Айя-София снова стала мечетью.