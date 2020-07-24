Иностранцам-участникам драки в Москве могут ограничить въезд в Россию

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В отношении иностранцев, которые участвовали в массовой драке в Марьино и разбойном нападении на кафе, может быть принято решение о временном ограничении на въезд в Россию, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Ранее полиция сообщила, что в ночь на 24 июля в Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций. В одной из них мужчина получил телесные повреждения, был поврежден автомобиль, в котором он находился. Также неизвестные в помещении кафе, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы 50 тысяч рублей, повредили имущество, после чего с места происшествия скрылись. Были задержаны более 25 человек.