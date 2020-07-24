https://ria.ru/20200724/1574873953.html
Иностранцам-участникам драки в Москве могут ограничить въезд в Россию
В отношении иностранцев, которые участвовали в массовой драке в Марьино и разбойном нападении на кафе, может быть принято решение о временном ограничении на... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:06
2020-07-24T16:15
азербайджан
армения
гумвд
москва
происшествия
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азербайджан
армения
москва
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, армения, гумвд, москва, происшествия
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В отношении иностранцев, которые участвовали в массовой драке в Марьино и разбойном нападении на кафе, может быть принято решение о временном ограничении на въезд в Россию, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Ранее полиция сообщила, что в ночь на 24 июля в Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций. В одной из них мужчина получил телесные повреждения, был поврежден автомобиль, в котором он находился. Также неизвестные в помещении кафе, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы 50 тысяч рублей, повредили имущество, после чего с места происшествия скрылись. Были задержаны более 25 человек.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 (хулиганство) и 162 (разбой) УК РФ.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о конфликте между группами армян и азербайджанцев.
"Московская полиция будет незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, привлекать правонарушителей к предусмотренной законом ответственности. Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации
в отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.