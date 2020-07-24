Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574873953.html
Иностранцам-участникам драки в Москве могут ограничить въезд в Россию
В отношении иностранцев, которые участвовали в массовой драке в Марьино и разбойном нападении на кафе, может быть принято решение о временном ограничении на... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:15
азербайджан
армения
гумвд
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1400x0_80_0_0_237785d429e00fb046807c9f9f0319c4.jpg
https://ria.ru/20200724/1574845288.html
https://ria.ru/20200724/1574858187.html
3
азербайджан
армения
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1400x0_80_0_0_237785d429e00fb046807c9f9f0319c4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1400x0_80_0_0_401fa31ff0d67a7eecd32d531d302db9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_252:0:1249:997_1400x0_80_0_0_abb00cc7fcacdfb0c337b0065b1571b2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
азербайджан, армения, гумвд, москва, происшествия

Иностранцам-участникам драки в Москве могут ограничить въезд в Россию

16:06 24.07.2020 (обновлено: 16:15 24.07.2020)
2773
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В отношении иностранцев, которые участвовали в массовой драке в Марьино и разбойном нападении на кафе, может быть принято решение о временном ограничении на въезд в Россию, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Ранее полиция сообщила, что в ночь на 24 июля в Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций. В одной из них мужчина получил телесные повреждения, был поврежден автомобиль, в котором он находился. Также неизвестные в помещении кафе, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы 50 тысяч рублей, повредили имущество, после чего с места происшествия скрылись. Были задержаны более 25 человек.
Массовая драка в Москве
Вчера, 11:06
Массовую драку выходцев из Азербайджана и Армении в Москве сняли на видео
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 (хулиганство) и 162 (разбой) УК РФ.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о конфликте между группами армян и азербайджанцев.
"Московская полиция будет незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, привлекать правонарушителей к предусмотренной законом ответственности. Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации в отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян
Вчера, 13:20
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
7211015
Обсудить 3
АзербайджанАрменияГУМВДМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Полицейский автомобиль
В Москве после массовой драки задержали более 25 человек
Сотрудник полиции
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
Массовая драка в Москве
Массовую драку выходцев из Азербайджана и Армении в Москве сняли на видео
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
Путин прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Нападение на ресторан 1001 ночь
"Союз азербайджанцев" заявил о нападении армян на ресторан в Москве
Сотрудник полиции
В Москве избили беременную школьницу, сообщил РЕН
Золотой слиток
Цена золота приблизилась к историческому максимуму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Украина намерена создать международную платформу по Крыму
Жизненные показатели на мониторе
Найден способ предотвращать сердечные приступы
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Паспорт гражданина Российской Федерации
Генерал ФСБ раскритиковал идею вернуть графу "национальность" в паспорт
Здание Белгазпромбанка
Минск направил запросы о помощи по делу Белгазпромбанка в ряд стран
Сотрудник полиции
В Воронеже прошел незаконный автопробег с флагами Азербайджана
Горничная отеля Арт Москва Войковская в Москве
Туристы смогут вернуть деньги за отмененные брони в российских гостиницах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58В США оспорили решение Трампа не учитывать нелегалов при нарезке округов
02:52Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
Лента новостейМолния