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Попова назвала главный принцип в решениях по открытию границ
В принимаемых решениях по открытию границ главный принцип - защита здоровья россиян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:02
анна попова
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
великобритания
турция
танзания
общество
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великобритания
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анна попова, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, турция, танзания, общество

Попова назвала главный принцип в решениях по открытию границ

16:02 24.07.2020
1540
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Главв Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В принимаемых решениях по открытию границ главный принцип - защита здоровья россиян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
"Главный принцип нашего противодействия COVID - это защита жизни и здоровья россиян, граждан нашей страны. И в принимаемых решениях по разрешению полетов, по открытию границ этот принцип также является основополагающим", - сказала Попова.
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Анна ПоповаТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВеликобританияТурцияТанзанияОбщество
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