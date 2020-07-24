Норвегия вводит карантин для прибывающих из Испании

МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение внести Власти Норвегии приняли решение внести Испанию в список так называемой "красной зоны", где ситуация с распространением коронавируса остается напряженной, это значит, что все въезжающие в Норвегию из этой страны должны будут проходить 10-дневный карантин, сообщил институт общественного здравоохранения королевства.

"С 25 июля Испания переходит из "зеленой" зоны в "красную", Венгрия, напротив, перемещается из "красной" в "зеленую" зону", - говорится в сообщении.

Ранее власти Норвегии сообщали, что каждые две недели намерены обновлять статус по поездкам в те страны мира, где меняется ситуация с коронавирусом. Государства, где количество заражений идет на спад, попадают в "зеленую" зону и не требуют прохождения карантина по возвращении из них.

Так, на этой неделе для норвежцев "открыли" часть регионов Швеции. Что касается Испании, то для многих норвежцев это болезненная мера, поскольку у большого числа жителей страны в Испании квартиры и частные дома, куда они отправляются на отдых.