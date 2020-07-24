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Норвегия вводит карантин для прибывающих из Испании
Власти Норвегии приняли решение внести Испанию в список так называемой "красной зоны", где ситуация с распространением коронавируса остается напряженной, это... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:02
туризм
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, новости - туризм, норвегия, испания

Норвегия вводит карантин для прибывающих из Испании

16:02 24.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение внести Испанию в список так называемой "красной зоны", где ситуация с распространением коронавируса остается напряженной, это значит, что все въезжающие в Норвегию из этой страны должны будут проходить 10-дневный карантин, сообщил институт общественного здравоохранения королевства.
"С 25 июля Испания переходит из "зеленой" зоны в "красную", Венгрия, напротив, перемещается из "красной" в "зеленую" зону", - говорится в сообщении.
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Ранее власти Норвегии сообщали, что каждые две недели намерены обновлять статус по поездкам в те страны мира, где меняется ситуация с коронавирусом. Государства, где количество заражений идет на спад, попадают в "зеленую" зону и не требуют прохождения карантина по возвращении из них.
Так, на этой неделе для норвежцев "открыли" часть регионов Швеции. Что касается Испании, то для многих норвежцев это болезненная мера, поскольку у большого числа жителей страны в Испании квартиры и частные дома, куда они отправляются на отдых.
За последние две недели в Испании выявлены 16 410 случаев заражения COVID-19, за неделю – 10 220, за последние семь дней скончались семь человек. Общее число выявленных случаев с начала эпидемии превысило 270 тысяч человек, умерли, по данным минздрава, 28,4 тысячи пациентов.
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