Хабриева подтвердила заседание рабочей группы по Конституции 30 июля

"Да, заседание рабочей группы по поправкам в конституцию 30 июля планируется. Мы определим план, каким образом мы будем осуществлять мониторинг реализации поправок в конституцию, чтобы обеспечить их аутентичность тому замыслу, который мы проводили, потому что большинство этих поправок все прошли через рабочую группу. Кто-то даже был инициатором. Речь идёт именно об этом, это главный вопрос, ну и некоторые сопутствующие",- сказала Хабриева.