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Генпрокуратура Белоруссии переквалифицировала обвинение Бабарико
Экс-претенденту на пост президента Белоруссии, бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение - статья "дача взятки"... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:29
дело белгазпромбанка
президентская кампания в белоруссии
белгазпромбанк
виктор бабарико
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дело белгазпромбанка, президентская кампания в белоруссии, белгазпромбанк, виктор бабарико, белоруссия, в мире

Генпрокуратура Белоруссии переквалифицировала обвинение Бабарико

15:59 24.07.2020 (обновлено: 16:29 24.07.2020)
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры Белоруссии
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии
© РИА Новости / Андрей Александров
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Здание генеральной прокуратуры Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Экс-претенденту на пост президента Белоруссии, бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение - статья "дача взятки" переквалифицирована на "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы", сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры республики.
"Двадцать четвертого июля 2020 года ему (Бабарико – ред.) предъявлено новое обвинение", - говорится в сообщении. Так, по данным пресс-службы, "действия Бабарико по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более 28 миллионов белорусских рублей и их распределению среди руководства ОАО "Белгазпромбанк", совершенные им как должностным лицом – председателем правления данного банка, переквалифицированы … как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы".
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Если по предыдущей статье максимальное наказание было лишение свободы на срок до семи лет, то по новой о получении взятки - лишение свободы на срок до пятнадцати лет.
Кроме того, говорится в сообщении, в новом обвинении конкретизированы отдельные обстоятельства вменяемых ему преступлений.
Статьи обвинения "уклонение от уплаты сумм налогов" и "легализация средств, полученных преступным путем", остались без изменений.
В сообщении поясняется, что в ходе прокурорского надзора за исполнением закона при производстве предварительного следствия проверено уголовное дело в отношении Бабарико и иных лиц, расследуемое следственным управлением Комитета государственной безопасности. "Собранные по делу к настоящему времени доказательства – показания свидетелей и других обвиняемых, вещественные доказательства, иные документы и носители информации, полученные в ходе исполнения запросов об оказании правовой помощи от иностранных правоохранительных органов, дали основание для изменения и дополнения предъявленного обвинения", - говорится в сообщении.
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Бабарико находится в СИЗО КГБ в рамках масштабного так называемого "дела Белгазпромбанка". В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца, были задержаны 18 июня. Всего же задержаны около 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки.
Уголовное "дело Белгазпромбанка" совпало в Белоруссии с кампанией по выборам президента, в рамках которой кандидатом выдвигался Бабарико. ЦИК республики на заседании 14 июля отказал ему в регистрации. Выборы на высший государственный пост назначены в Белоруссии на 9 августа.
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Дело БелгазпромбанкаПрезидентская кампания в БелоруссииБелгазпромбанкВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
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