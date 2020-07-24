Генпрокуратура Белоруссии переквалифицировала обвинение Бабарико

МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Экс-претенденту на пост президента Экс-претенденту на пост президента Белоруссии , бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение - статья "дача взятки" переквалифицирована на "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы", сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры республики.

"Двадцать четвертого июля 2020 года ему (Бабарико – ред.) предъявлено новое обвинение", - говорится в сообщении. Так, по данным пресс-службы, "действия Бабарико по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более 28 миллионов белорусских рублей и их распределению среди руководства ОАО "Белгазпромбанк", совершенные им как должностным лицом – председателем правления данного банка, переквалифицированы … как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы".

Если по предыдущей статье максимальное наказание было лишение свободы на срок до семи лет, то по новой о получении взятки - лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Кроме того, говорится в сообщении, в новом обвинении конкретизированы отдельные обстоятельства вменяемых ему преступлений.

Статьи обвинения "уклонение от уплаты сумм налогов" и "легализация средств, полученных преступным путем", остались без изменений.

В сообщении поясняется, что в ходе прокурорского надзора за исполнением закона при производстве предварительного следствия проверено уголовное дело в отношении Бабарико и иных лиц, расследуемое следственным управлением Комитета государственной безопасности. "Собранные по делу к настоящему времени доказательства – показания свидетелей и других обвиняемых, вещественные доказательства, иные документы и носители информации, полученные в ходе исполнения запросов об оказании правовой помощи от иностранных правоохранительных органов, дали основание для изменения и дополнения предъявленного обвинения", - говорится в сообщении.

Бабарико находится в СИЗО КГБ в рамках масштабного так называемого "дела Белгазпромбанка". В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца, были задержаны 18 июня. Всего же задержаны около 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки.