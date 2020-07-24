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Украина намерена создать международную платформу по Крыму
Киев намерен создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу Крыма, правительство рассчитывает привлечь к консультациям... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:59
денис шмыгаль
россия
владимир путин
великобритания
франция
германия
республика крым
сша
украина
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1
россия
великобритания
франция
германия
республика крым
сша
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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денис шмыгаль, россия, владимир путин, великобритания, франция, германия, республика крым, сша, украина, в мире

Украина намерена создать международную платформу по Крыму

15:59 24.07.2020
1072
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Киев намерен создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу Крыма, правительство рассчитывает привлечь к консультациям Великобританию, Францию, Германию и США, об этом шла речь на встрече украинского премьера Дениса Шмыгаля с высоким представителем Европейского Союза Хосепом Боррелем, которая состоялась в четверг в Брюсселе, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина Украины.
В среду заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию "деоккупации" Крыма уже разработали, но документ является не публичным.
Министерство иностранных дел Украины
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"Денис Шмыгаль добавил, что среди ключевых участников новой платформы Украина хотела бы видеть государств-гарантов украинской безопасности, в частности США, Великобританию, Францию и Германию как ключевого участника "нормандского формата", а также региональных партнеров", - говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
По словам самого Шмыгаля, на первом этапе это будет консультативно-координационный формат, но в будущем власти Украины рассчитывают, что данная платформа трансформируется в переговорную площадку. Он выразил надежду на поддержку данной инициативы со стороны ЕС и НАТО.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Денис ШмыгальРоссияВладимир ПутинВеликобританияФранцияГерманияРеспублика КрымСШАУкраинаВ мире
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