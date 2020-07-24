Украина намерена создать международную платформу по Крыму

По словам самого Шмыгаля, на первом этапе это будет консультативно-координационный формат, но в будущем власти Украины рассчитывают, что данная платформа трансформируется в переговорную площадку. Он выразил надежду на поддержку данной инициативы со стороны ЕС и НАТО.