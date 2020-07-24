https://ria.ru/20200724/1574872978.html
Путин попросил доложить о переговорах по поездкам за границу
Президент России Владимир Путин попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина доложить, как идут переговоры с иностранными партнерами в связи с... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:55
2020-07-24T16:16
коронавирус covid-19
михаил мишустин
совет безопасности рф
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, михаил мишустин, совет безопасности рф, владимир путин, общество
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости
. Президент России Владимир Путин
попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина
доложить, как идут переговоры с иностранными партнерами в связи с периодом летних отпусков и коронавирусом.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
в пятницу проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
"Второй вопрос, который хотел бы предложить обсудить и просил бы председателя правительства об этом рассказать, - как идут наши переговоры с иностранными партнерами по поводу летнего периода отпусков. Имею в виду, конечно, все проблемы, связанные с коронавирусной инфекцией, и те требования, которые предъявляет к сегодняшним поездкам за границу, намерено предъявлять, правительство РФ", - сказал президент в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.
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