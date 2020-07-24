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Путин попросил доложить о переговорах по поездкам за границу
Президент России Владимир Путин попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина доложить, как идут переговоры с иностранными партнерами в связи с... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:16
коронавирус covid-19
михаил мишустин
совет безопасности рф
владимир путин
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, михаил мишустин, совет безопасности рф, владимир путин, общество

Путин попросил доложить о переговорах по поездкам за границу

15:55 24.07.2020 (обновлено: 16:16 24.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем правления Пенсионного фонда РФ Максимом Топилиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем правления Пенсионного фонда РФ Максимом Топилиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина доложить, как идут переговоры с иностранными партнерами в связи с периодом летних отпусков и коронавирусом.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
"Второй вопрос, который хотел бы предложить обсудить и просил бы председателя правительства об этом рассказать, - как идут наши переговоры с иностранными партнерами по поводу летнего периода отпусков. Имею в виду, конечно, все проблемы, связанные с коронавирусной инфекцией, и те требования, которые предъявляет к сегодняшним поездкам за границу, намерено предъявлять, правительство РФ", - сказал президент в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19Михаил МишустинСовет Безопасности РФВладимир ПутинОбщество
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