Путин попросил доложить о переговорах по поездкам за границу

"Второй вопрос, который хотел бы предложить обсудить и просил бы председателя правительства об этом рассказать, - как идут наши переговоры с иностранными партнерами по поводу летнего периода отпусков. Имею в виду, конечно, все проблемы, связанные с коронавирусной инфекцией, и те требования, которые предъявляет к сегодняшним поездкам за границу, намерено предъявлять, правительство РФ", - сказал президент в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.