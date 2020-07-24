В Милане из-за ливней реки вышли из берегов и затопили часть города

РИМ, 24 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Уровень воды в реках Севезе и Ламбро, протекающих по территории Милана, в пятницу в результате ливневых дождей за 20 минут поднялся почти на три метра, сообщил в Facebook асессор по проблемам транспорта "северной столицы" Италии Марко Гранелли.

"В Милане выпали 70 миллиметров дождя за час - месячная норма. Уровень Севезе в районе Нигуарда поднялся с 40 сантиметров до 3,1 метра, то есть на 2,7 метра за 20 минут, 13,5 сантиметра в минуту. Это последствия климатических изменений", - написал представитель городской администрации.

Кое-где Севезе и Ламбро вышли из берегов, что привело к затоплению целых микрорайонов. Потоки воды хлынули по улицам, превратив некоторые из них в настоящие каналы, а из многих городских колодцев начали бить "гейзеры".

Десятки телефонных звонков с просьбами о помощи поступили на терминалы различных городских служб. Сотрудникам спецподразделений пожарной службы Милана пришлось вызволять из "водного плена" многих граждан, которые оказались в нем, находясь в своих автомобилях в подземных туннелях. Из-за непогоды прекратили работать несколько станций метро.

В последний раз такое наводнение Милан пережил в середине мая. Тогда во время сильной грозы на город за несколько часов выпали 132 миллиметра осадков, что превышает двухмесячную норму. Река Севезо местами тоже вышла из берегов, так что из нескольких затопленных зданий пришлось эвакуировать людей.

Гранелли заверил, что власти Милана продолжают осуществление проекта по расширению городской дождевой канализации.