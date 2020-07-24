Руденя: на курорт Завидово можно будет за час добраться из Москвы

ТВЕРЬ, 24 июл - РИА Новости. Создаваемый в Завидово транспортно-пересадочный узел, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт, позволит в течение часа напрямую добраться из Москвы до Московского моря, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В пятницу глава региона вместе с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой осмотрел строительство хаба, который станет одним из ключевых объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Волжское море" на территории особой экономической зоны "Завидово" в Конаковском районе.
"Кластер "Волжское море" имеет очень большие перспективы развития. В первую очередь мы начали с транспортной доступности – это мосты, автомобильные дороги, возможность организовывать яхтенное судоходство. Транспортно-пересадочный узел даст возможность напрямую с Ленинградского вокзала в течение часа добираться до "большой воды", - сказал губернатор.
Пресс-служба правительства Тверской области напоминает, что работы по строительству комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Волжское море" для обслуживания туристических судов в устьевом участке реки Шоша начались в этом году. График производства работ рассчитан на три года. К концу 2022 года в устье реки должны построить причальные сооружения, создать акваторию порта, укрепить берег, устроить наружные инженерные сети (электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, газоснабжения), а также построить подъездную автомобильную дорогу и парковку, здание вокзала.
В рамках инвестпроекта также предусмотрена реконструкция автодорог, строительство водозаборного узла, мостов и других сооружений в Завидово, Калязине, Кимрах, Весьегонске, Конаково и Твери.