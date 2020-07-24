Руденя: на курорт Завидово можно будет за час добраться из Москвы

"Кластер "Волжское море" имеет очень большие перспективы развития. В первую очередь мы начали с транспортной доступности – это мосты, автомобильные дороги, возможность организовывать яхтенное судоходство. Транспортно-пересадочный узел даст возможность напрямую с Ленинградского вокзала в течение часа добираться до "большой воды", - сказал губернатор.