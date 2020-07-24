Российские профсоюзы призвали взять под охрану детские лагеря

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Детские лагеря, которые не открылись в этом году из-за коронавируса, следует взять под охрану, чтобы их не разграбили, сохранить их для будущих кампаний, считает глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
"Самое главное предложение - это государство должно взять под контроль и под охрану те детские оздоровительные лагеря, которые в этом году не открылись по причине коронавируса, то есть они готовы, работоспособны, но из-за эпидемиологических ограничений не открылись", - сказал РИА Новости Шмаков.
Он отметил, что такие лагеря могут разграбить, их надо сохранить для будущих оздоровительных кампаний.
По данным министерства просвещения на 2019 год, в РФ работали 44,5 тысячи детских лагеря. В 2020 году глава министерства Сергей Кравцов заявлял, что в рамках летней оздоровительной кампании планируется открыть более 33,3 тысячи детских лагерей, однако позднее заместитель министра Денис Грибов высказывал опасения, что эти планы выполнить не удастся.