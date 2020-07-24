Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574872193.html
Российские профсоюзы призвали взять под охрану детские лагеря
Детские лагеря, которые не открылись в этом году из-за коронавируса, следует взять под охрану, чтобы их не разграбили, сохранить их для будущих кампаний,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:44
распространение нового коронавируса
сергей кравцов
михаил шмаков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155749/22/1557492237_0:152:3101:1896_1400x0_80_0_0_5d3c8a603feabec390b2cbf762d290fb.jpg
https://ria.ru/20200718/1574541350.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155749/22/1557492237_0:152:3101:1896_1400x0_80_0_0_5d3c8a603feabec390b2cbf762d290fb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155749/22/1557492237_185:0:2914:2047_1400x0_80_0_0_f26608277be284b6580fee3f02b0131e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155749/22/1557492237_526:0:2573:2047_1400x0_80_0_0_13c985f5f35678a578c861f1f69b65cc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей кравцов, михаил шмаков, общество

Российские профсоюзы призвали взять под охрану детские лагеря

15:44 24.07.2020
145
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтобус с детьми
Автобус с детьми
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Автобус с детьми. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Детские лагеря, которые не открылись в этом году из-за коронавируса, следует взять под охрану, чтобы их не разграбили, сохранить их для будущих кампаний, считает глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
"Самое главное предложение - это государство должно взять под контроль и под охрану те детские оздоровительные лагеря, которые в этом году не открылись по причине коронавируса, то есть они готовы, работоспособны, но из-за эпидемиологических ограничений не открылись", - сказал РИА Новости Шмаков.
Он отметил, что такие лагеря могут разграбить, их надо сохранить для будущих оздоровительных кампаний.
По данным министерства просвещения на 2019 год, в РФ работали 44,5 тысячи детских лагеря. В 2020 году глава министерства Сергей Кравцов заявлял, что в рамках летней оздоровительной кампании планируется открыть более 33,3 тысячи детских лагерей, однако позднее заместитель министра Денис Грибов высказывал опасения, что эти планы выполнить не удастся.
Дети на набережной в Анапе
18 июля, 19:58Распространение нового коронавируса
Путевки для москвичей в летние детские лагеря могут перенести на 2021 год
211000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСергей КравцовМихаил ШмаковОбщество
Рекомендуем
Здание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил закон о внесудебном банкротстве
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф прокомментировал действия США против иранского авиалайнера
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
Путин прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
Azur air готова возобновить рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем правления Пенсионного фонда РФ Максимом Топилиным
Путин попросил доложить о переговорах по поездкам за границу
Валерий Цепкало
Жена Цепкало объяснила отъезд мужа из Белоруссии
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Украина намерена создать международную платформу по Крыму
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Остановим его в регионе Ломбардия, Италия
Итальянские депутаты утвердили 18 марта днем памяти жертв коронавируса
Район Эминёню в Стамбуле
Эксперт рассказал о новых правилах отдыха российских туристов в Турции
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали решение о возобновлении авиасообщения
Сотрудник полиции
В Москве избили беременную школьницу, сообщил РЕН
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал постоянным членам Совбеза о разговоре с Трампом
Полиция
В Вологде ответчица пыталась пронести в суд шприц с наркотиком
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1205
Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Зюганов посоветовал россиянам не ездить в Турцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
Лента новостейМолния