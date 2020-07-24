Российские профсоюзы призвали взять под охрану детские лагеря

"Самое главное предложение - это государство должно взять под контроль и под охрану те детские оздоровительные лагеря, которые в этом году не открылись по причине коронавируса, то есть они готовы, работоспособны, но из-за эпидемиологических ограничений не открылись", - сказал РИА Новости Шмаков.