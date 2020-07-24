Зариф прокомментировал действия США против иранского авиалайнера

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, комментируя действия ВВС США в отношении иранского пассажирского самолета, что "преступников" необходимо остановить, пока не случилась катастрофа.
"США незаконно оккупируют территорию другого государства, а затем преследуют выполняющий регулярный рейс гражданский авиалайнер, подвергая невинных гражданских пассажиров опасности в целях якобы защиты своих оккупационных сил. Наглость нагромождать беззаконие на беззаконие. Этих преступников необходимо остановить до катастрофы", - написал Зариф в Twitter.
Официальный представитель Совета по охране конституции (Совет стражей конституции) Аббас Али Кадходаи, в свою очередь, посоветовал властям не только принять правовые меры, но и ответить иным образом.
Иран в связи с действиями ВВС США подал жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в отношении иранского пассажирского самолета, о чем сообщила Организация гражданской авиации страны. Кроме того, власти Ирана установили контакт с Сирией, над которой произошел инцидент, обратившись с просьбой быстро и детально изучить произошедшее с иранским пассажирским самолетом.
Организация гражданской авиации подтвердила, что пассажиры пострадали в результате попытки пилота уйти от столкновения с военными самолетами.
Пассажирский самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран.