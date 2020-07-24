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Зариф прокомментировал действия США против иранского авиалайнера
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, комментируя действия ВВС США в отношении иранского пассажирского самолета, что "преступников" необходимо... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:43
мохаммад джавад зариф
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мохаммад джавад зариф, мид ирана, иран, сша, в мире

Зариф прокомментировал действия США против иранского авиалайнера

15:43 24.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, комментируя действия ВВС США в отношении иранского пассажирского самолета, что "преступников" необходимо остановить, пока не случилась катастрофа.
"США незаконно оккупируют территорию другого государства, а затем преследуют выполняющий регулярный рейс гражданский авиалайнер, подвергая невинных гражданских пассажиров опасности в целях якобы защиты своих оккупационных сил. Наглость нагромождать беззаконие на беззаконие. Этих преступников необходимо остановить до катастрофы", - написал Зариф в Twitter.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Вчера, 03:29
Иран направит письма генсеку ООН и в Совбез по инциденту с самолетом
Ранее сообщалось о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Инцидент произошел над районом Эт-Танф на территории Сирии, где расположены американские силы.
США, в свою очередь, сообщили, что самолет F-15 ВВС США сопроводил иранский лайнер с расстояния один километр с учетом международных норм. Идентифицировав лайнер как пассажирский самолет Mahan Air, американский истребитель отдалился на безопасное расстояние.
Официальный представитель Совета по охране конституции (Совет стражей конституции) Аббас Али Кадходаи, в свою очередь, посоветовал властям не только принять правовые меры, но и ответить иным образом.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
23 июля, 23:49
МИД Ирана прокомментировал инцидент с летевшим в Бейрут самолетом
Иран в связи с действиями ВВС США подал жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в отношении иранского пассажирского самолета, о чем сообщила Организация гражданской авиации страны. Кроме того, власти Ирана установили контакт с Сирией, над которой произошел инцидент, обратившись с просьбой быстро и детально изучить произошедшее с иранским пассажирским самолетом.
Организация гражданской авиации подтвердила, что пассажиры пострадали в результате попытки пилота уйти от столкновения с военными самолетами.
Пассажирский самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран.
Иранский самолет после столкновения с предполагаемым американским истребителем
Вчера, 08:33
Опубликовано видео перехвата иранского лайнера американским истребителем
3400021
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Мохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаИранСШАВ мире
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