Зариф прокомментировал действия США против иранского авиалайнера

Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

"США незаконно оккупируют территорию другого государства, а затем преследуют выполняющий регулярный рейс гражданский авиалайнер, подвергая невинных гражданских пассажиров опасности в целях якобы защиты своих оккупационных сил. Наглость нагромождать беззаконие на беззаконие. Этих преступников необходимо остановить до катастрофы", - написал Зариф в Twitter

Ранее сообщалось о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана Бейрут . Инцидент произошел над районом Эт-Танф на территории Сирии , где расположены американские силы.

США , в свою очередь, сообщили, что самолет F-15 ВВС США сопроводил иранский лайнер с расстояния один километр с учетом международных норм. Идентифицировав лайнер как пассажирский самолет Mahan Air, американский истребитель отдалился на безопасное расстояние.

Официальный представитель Совета по охране конституции (Совет стражей конституции) Аббас Али Кадходаи, в свою очередь, посоветовал властям не только принять правовые меры, но и ответить иным образом.

Иран в связи с действиями ВВС США подал жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в отношении иранского пассажирского самолета, о чем сообщила Организация гражданской авиации страны. Кроме того, власти Ирана установили контакт с Сирией, над которой произошел инцидент, обратившись с просьбой быстро и детально изучить произошедшее с иранским пассажирским самолетом.

Организация гражданской авиации подтвердила, что пассажиры пострадали в результате попытки пилота уйти от столкновения с военными самолетами.