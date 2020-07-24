В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1205

"За сутки сделано 1510 тестов на COVID-19, выявлено два новых случая заболевания", - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 188 485 тестов, выявлено 1205 инфицированных. На данный момент выздоровели 1045 человек, умер 31 человек.

За последние сутки госпитализирован один пациент с COVID-19. В настоящее время в больницах лечатся три человека с заболеванием средней тяжести.