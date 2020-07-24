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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574871991.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1205
За прошедшие сутки в Латвии выявлены два новых случая заболевания COVID-19, общее число заболевших составило 1205 человек, говорится в сообщении на сайте Центра РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:41
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, латвия, в мире

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1205

15:41 24.07.2020
114
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 24 июл - РИА Новости. За прошедшие сутки в Латвии выявлены два новых случая заболевания COVID-19, общее число заболевших составило 1205 человек, говорится в сообщении на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний.
"За сутки сделано 1510 тестов на COVID-19, выявлено два новых случая заболевания", - говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии в Латвии сделано 188 485 тестов, выявлено 1205 инфицированных. На данный момент выздоровели 1045 человек, умер 31 человек.
За последние сутки госпитализирован один пациент с COVID-19. В настоящее время в больницах лечатся три человека с заболеванием средней тяжести.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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