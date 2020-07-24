Итальянские депутаты утвердили 18 марта днем памяти жертв коронавируса

"В этом зале мы не всегда правильно осознавали тот момент, через который мы проходим. К сожалению, я должен признать, что снаружи нахожу гораздо больше торжественности, чем в этом зале. И я говорю это не из-за разногласий, а из-за того, что у меня плачет сердце. Я не хочу оставлять для моих детей страну, где парламент считается местом, которое пусто, когда дела идут хорошо, или становится бесполезно, когда они плохи", - сказал он в ходе выступления.