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Итальянские депутаты утвердили 18 марта днем памяти жертв коронавируса
Палата депутатов итальянского парламента единогласно утвердила 18 марта национальным днем памяти жертв эпидемии коронавируса. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:41
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коронавирус covid-19, италия, в мире

Итальянские депутаты утвердили 18 марта днем памяти жертв коронавируса

15:41 24.07.2020
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© AP Photo / Luca BrunoНаружная реклама со слоганом "Коронавирус. Остановим его" в регионе Ломбардия, Италия
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Остановим его в регионе Ломбардия, Италия
© AP Photo / Luca Bruno
Наружная реклама со слоганом "Коронавирус. Остановим его" в регионе Ломбардия, Италия. Архивное фото
РИМ, 24 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Палата депутатов итальянского парламента единогласно утвердила 18 марта национальным днем памяти жертв эпидемии коронавируса.
Инициативу в четверг поддержали 418 членов нижней палаты итальянского парламента, трое воздержались. Законопроект передан на утверждение в Сенат.
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Выбор этой даты связан c караваном военных грузовиков, выехавших из Бергамо 18 марта. Они перевозили тела погибших вследствие заражения в крематории ближайших городов. Кадры печальной процессии из наиболее пострадавшего от эпидемии города получили широкое распространение в СМИ.
В соответствии с документом, 18 марта в общественных и частных учреждениях будет проведена минута молчания. Государственные органы, руководство областей, провинций и населенных пунктов смогут "продвигать, в координации с соответствующими ассоциациями, публичные мероприятия, церемонии, встречи и памятные акции", поощряя инициативы, "направленные на молодое поколение", говорилось в тексте законопроекта.
Его в зале заседаний представил автор инициативы, депутат Демократической партии Маурицио Мартина.
"В этом зале мы не всегда правильно осознавали тот момент, через который мы проходим. К сожалению, я должен признать, что снаружи нахожу гораздо больше торжественности, чем в этом зале. И я говорю это не из-за разногласий, а из-за того, что у меня плачет сердце. Я не хочу оставлять для моих детей страну, где парламент считается местом, которое пусто, когда дела идут хорошо, или становится бесполезно, когда они плохи", - сказал он в ходе выступления.
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Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, приветствуя инициативу, заявил, что день памяти жертв эпидемии даст возможность не забывать это "столько драматичное время года" и "помнить всех, кто больше не с нами".
По состоянию на четверг общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах достигло 245 тысяч, почти 198 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 35 092 человека. В июле число новых заражений в Италии находится на уровне примерно 200 случаев, однако в последние дни выросло до 300. В больницах остаются чуть более 700 пациентов. В целом количество случаев заражения и жертв за сутки соответствует уровню начального периода эпидемии (конец февраля – начало марта).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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