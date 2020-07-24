В Палестине выявили 530 новых случаев COVID-19

"Три гражданина скончались и 537 случаев заражения коронавирусом выявлены в Палестине, общее количество случаев заражения составило 12 412", - сообщает министерство.

"Четырнадцать пациентов находятся в реанимации, в том числе четыре пациента находятся на искусственной вентиляции лёгких. 8720 пациентов полностью выздоровели с марта 2020 года", - отмечается в заявлении.