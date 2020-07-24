Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574871793.html
В Палестине выявили 530 новых случаев COVID-19
Более 530 случаев заражения коронавирусом выявлены на палестинских территориях за сутки, три пациента с таким диагнозом скончались, сообщило министерство... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
палестина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:169:3044:1881_1400x0_80_0_0_ccc9dea45805ea2f628edae4c827bdfd.jpg
https://ria.ru/20200724/1574832571.html
палестина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:169:3044:1881_1400x0_80_0_0_ccc9dea45805ea2f628edae4c827bdfd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_157:0:2888:2048_1400x0_80_0_0_731a596efeb91fd0cbdc827ffe7bb61e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_498:0:2546:2048_1400x0_80_0_0_45a36662a60d44970fc34542484885ac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, палестина

В Палестине выявили 530 новых случаев COVID-19

15:39 24.07.2020
81
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото
ГАЗА, 24 июл - РИА Новости. Более 530 случаев заражения коронавирусом выявлены на палестинских территориях за сутки, три пациента с таким диагнозом скончались, сообщило министерство здравоохранения Палестины.
"Три гражданина скончались и 537 случаев заражения коронавирусом выявлены в Палестине, общее количество случаев заражения составило 12 412", - сообщает министерство.
"Четырнадцать пациентов находятся в реанимации, в том числе четыре пациента находятся на искусственной вентиляции лёгких. 8720 пациентов полностью выздоровели с марта 2020 года", - отмечается в заявлении.
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Вчера, 05:35Распространение нового коронавируса
Для борьбы с COVID-19 создают вакцины нового поколения, рассказала биолог
На текущий момент на палестинских территориях скончались 73 человека с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Палестина
Рекомендуем
Машина скорой помощи
В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 74
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал постоянным членам Совбеза о разговоре с Трампом
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Остановим его в регионе Ломбардия, Италия
Итальянские депутаты утвердили 18 марта днем памяти жертв коронавируса
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1205
Район Эминёню в Стамбуле
Эксперт рассказал о новых правилах отдыха российских туристов в Турции
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 66 846
Пассажирский самолет в небе
Россия пока не дала согласие возобновить авиасообщение с Белоруссией
Здание Центрального банка РФ
Центробанк спрогнозировал падение экспорта в 2020 году
Автобус с детьми
Российские профсоюзы призвали взять под охрану детские лагеря
Ливень в Риме перед началом матча Лацио - Милан
В Милане из-за ливней реки вышли из берегов и затопили часть города
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Центробанк допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в 2020 году
Валерий Цепкало
Жена Цепкало объяснила отъезд мужа из Белоруссии
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса достигло 518
Автомобиль скорой помощи в Германии
Немецкие ученые: коронавирус может передаваться в радиусе восьми метров
Тест на коронавирус
В Лаосе зарегистрировали первый случай коронавируса за 102 дня
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
Лента новостейМолния